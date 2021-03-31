يجري في مدينة ريزة التركية بناء أكبر مبنى على شكل كأس شاي في العالم، ضمن مشروع"سوق الشاي" في المدينة.

ويبلغ طول مبنى "كأس الشاي" نحو 30 متراً، ويتكون من 7 طوابق، وسيكون جزءاً من مشروع "سوق الشاي" الذي يجري إنشاؤه في المنطقة على مساحة 9500 متر مربع.

ويتميز المبنى بشكل كأس الشاي التركي الفريد المخصّر، الذي يرتبط بقوام زهرة التوليب الشهيرة في تركيا منذ مئات السنين.

وسيحتوي المبنى، الذي يمثل "نصباً تذكارياً" للمدينة الشهيرة بزراعة الشاي، على متحف لتاريخ وأنواع الشاي، وسينما متعددة الأبعاد توضح مراحل إعداد الشاي، بالإضافة إلى شرفة مطلة على المدينة، والعديد من المنتجات التقليدية والتراثية.

وبعد الانتهاء من البناء، سيسجل المبنى في موسوعة غينيس كأكبر نصب على شكل كأس شاي في العالم.