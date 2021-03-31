سياسة
2 دقيقة قراءة
بالصور | تركيا تُشيّد أكبر "كأس شاي" في العالم
يجري في مدينة ريزة التركية بناء أكبر مبنى على شكل كأس شاي في العالم، ضمن مشروع"سوق الشاي"في المدينة. ويتميز المبنى بشكل كأس الشاي التركية الفريدة المخصّرة.
بالصور | تركيا تُشيّد أكبر "كأس شاي" في العالم
تركيا تشيد أكبر "كأس شاي" في العالم / TRT Haber
31 مارس 2021

يجري في مدينة ريزة التركية بناء أكبر مبنى على شكل كأس شاي في العالم، ضمن مشروع"سوق الشاي" في المدينة.

ويبلغ طول مبنى "كأس الشاي" نحو 30 متراً، ويتكون من 7 طوابق، وسيكون جزءاً من مشروع "سوق الشاي" الذي يجري إنشاؤه في المنطقة على مساحة 9500 متر مربع.

ويتميز المبنى بشكل كأس الشاي التركي الفريد المخصّر، الذي يرتبط بقوام زهرة التوليب الشهيرة في تركيا منذ مئات السنين.

وسيحتوي المبنى، الذي يمثل "نصباً تذكارياً" للمدينة الشهيرة بزراعة الشاي، على متحف لتاريخ وأنواع الشاي، وسينما متعددة الأبعاد توضح مراحل إعداد الشاي، بالإضافة إلى شرفة مطلة على المدينة، والعديد من المنتجات التقليدية والتراثية.

وبعد الانتهاء من البناء، سيسجل المبنى في موسوعة غينيس كأكبر نصب على شكل كأس شاي في العالم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us