جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده ميرتس مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، عقب اجتماع استضافته ألمانيا عبر الإنترنت لبحث مسألة أوكرانيا.

وأوضح ميرتس: "كأوروبيين، أوصلنا هذه الرسالة إلى ترمب" إنه "يجب حماية المصالح الأمنية الأساسية لأوروبا وأوكرانيا"، وأضاف أن الاجتماع عبر الإنترنت كان مثمراً، وأنهم متفائلون.

من جانبه، قال الرئيس الأوكراني، اليوم الأربعاء إن حكومته أجرت أكثر من 30 محادثة مع شركاء قبل القمة في ألاسكا، لكنه كرر شكوكه في أن يتفاوض بوتين بحسن نية.

وكتب زيلينسكي على قناته الرسمية على تليغرام: "لا يوجد حالياً أي علامة على أن الروس يستعدون لإنهاء الحرب"، وحث شركاء أوكرانيا في الولايات المتحدة وأوروبا على تنسيق الجهود و"إجبار روسيا على السلام"، وقال: "يجب ممارسة الضغط على روسيا من أجل سلام حقيقي. يجب أن نأخذ تجربة أوكرانيا وشركائنا لمنع الخداع من روسيا".

والثلاثاء، أكد قادة 26 دولة في الاتحاد الأوروبي، في بيان صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي باستثناء المجر، أن أي حل دبلوماسي بشأن الحرب الروسية-الأوكرانية يجب أن يحمي المصالح الأمنية والحيوية لأوكرانيا وللقارة.