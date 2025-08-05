جاء التحذير على لسان النائب عن الحزب علي فياض، خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت، عقب لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، واعتبر فياض أن "تماسك الموقف اللبناني في وجه الاحتلال الإسرائيلي هو المدخل الأساسي للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد".

وأضاف فياض أن المخاطر المحدقة بلبنان لا تقتصر على مكوّن أو منطقة بعينها، مشدداً على أن الظرف الراهن بالغ الدقة، وأن لبنان "لا يمكنه التفريط بمصالحه الوطنية تحت أي ضغط".

ودعا النائب إلى تبني موقف رسمي موحّد يتمسك بأولوية انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، ووقف الاعتداءات، محذراً من أن البلاد تواجه تهديدات "سيادية واستراتيجية، بل حتى وجودية".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع جلسة تعقدها الحكومة اللبنانية عصر الثلاثاء، لبحث آلية تنفيذ محتملة لقرار نزع سلاح الفصائل المسلحة، في أعقاب خطاب وُصف بـ"غير المسبوق" ألقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم الخميس، دعا فيه إلى تسليم جميع الأسلحة، بما في ذلك سلاح حزب الله، إلى الجيش اللبناني.