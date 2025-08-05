سياسة
2 دقيقة قراءة
حزب الله يحذّر من احتمالية تحويل المواجهة مع إسرائيل إلى أزمة داخلية لبنانية
حذّر حزب الله، اليوم الثلاثاء، من محاولات تحويل المواجهة مع إسرائيل إلى أزمة داخلية لبنانية، وخاصة في ظل الضغوط الدولية المتزايدة وقرار الحكومة اللبنانية نزع سلاح جميع الفصائل المسلحة.
حزب الله يحذّر من احتمالية تحويل المواجهة مع إسرائيل إلى أزمة داخلية لبنانية
حزب الله يحذر من مشكلة لبنانية بسبب قرار سحب السلاح / AA Archive
5 أغسطس 2025

جاء التحذير على لسان النائب عن الحزب علي فياض، خلال مؤتمر صحفي عقده في بيروت، عقب لقائه رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، واعتبر فياض أن "تماسك الموقف اللبناني في وجه الاحتلال الإسرائيلي هو المدخل الأساسي للخروج من الأزمة التي تمر بها البلاد".

وأضاف فياض أن المخاطر المحدقة بلبنان لا تقتصر على مكوّن أو منطقة بعينها، مشدداً على أن الظرف الراهن بالغ الدقة، وأن لبنان "لا يمكنه التفريط بمصالحه الوطنية تحت أي ضغط".

ودعا النائب إلى تبني موقف رسمي موحّد يتمسك بأولوية انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية، وتحرير الأسرى، ووقف الاعتداءات، محذراً من أن البلاد تواجه تهديدات "سيادية واستراتيجية، بل حتى وجودية".

يأتي هذا التصريح بالتزامن مع جلسة تعقدها الحكومة اللبنانية عصر الثلاثاء، لبحث آلية تنفيذ محتملة لقرار نزع سلاح الفصائل المسلحة، في أعقاب خطاب وُصف بـ"غير المسبوق" ألقاه الرئيس اللبناني جوزيف عون يوم الخميس، دعا فيه إلى تسليم جميع الأسلحة، بما في ذلك سلاح حزب الله، إلى الجيش اللبناني.

موصى به

وكان المبعوث الأمريكي الخاص، توماس باراك، قد زار بيروت في يوليو/تموز الماضي، وتسلم رداً رسمياً من الرئيس عون بشأن المقترح الأمريكي حول نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان.

تتزامن هذه التطورات مع استمرار التوتر على الجبهة الجنوبية، حيث تواصل القوات الإسرائيلية خرق اتفاق وقف إطلاق النار المعمول به منذ أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

ورغم اتفاق التهدئة سجلت بيروت أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط 262 قتيلاً و563 جريحاً، ورغم تنفيذ انسحاب جزئي، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية، ما يزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان في أكتوبر/تشرين الأول 2023 ثم تحوّله إلى حرب شاملة في سبتمبر/أيلول 2024، قُتل أكثر من 4 آلاف شخص وأُصيب نحو 17 ألفاً.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us