سياسة
3 دقيقة قراءة
2.5 مليار ديناصور T-Rex عاشوا لمدة 2.4 مليون عام بالأرض.. ما القصة؟
كشف باحثون يوم الخميس عن أول إحصاء لعدد الديناصورات المخيفة التي تعرف اختصاراً باسم T-Rex، التي سكنت خلال 2.4 مليون عام غرب أمريكا الشمالية. ويعتبر T-Rex من بين أكبر الديناصورات الآكلة للحوم، وكان لديه جمجمة طولها 1.5 متر تقريباً.
2.5 مليار ديناصور T-Rex عاشوا لمدة 2.4 مليون عام بالأرض.. ما القصة؟
خلص تحليل العلماء إلى أن العدد الإجمالي لديناصورات T-Rex التي عاشت على الإطلاق هو نحو 2.5 مليار / Reuters
16 أبريل 2021

إذا كان ديناصور واحد من نوع (تيرانوصور ركس) الآكل للحوم الذي كان يهيمن على المشهد في العصر الطباشيري يثير الرهبة في النفس بحجمه الذي يماثل حجم الحافلة المدرسية، فكيف بمليارين ونصف منه؟

كشف باحثون الخميس عن أول إحصاء لعدد الديناصورات المخيفة التي تعرف اختصاراً باسم T-Rex، التي سكنت خلال 2.4 مليون عام غرب أمريكا الشمالية. وكان هذا النوع آخر ما عاش على وجه الأرض قبل انقراض العصر الطباشيري-الثلاثي.

وأخذ الباحثون في الاعتبار عوامل منها حجم نطاقه الجغرافي وكتلة جسمه ونمط نموه والسن عند النضج الجنسي ومتوسط عمره المتوقع ومدة الجيل الواحد منه ومجمل الوقت الذي عاشه T-Rex قبل انقراضه منذ 66 مليون عام.

كما نظروا إلى ما يسمى بقانون داموث الذي يربط عدد نوع ما من الكائنات الحية، بكتلة جسم الواحد منه. فكلما كبُر حجم الحيوان قل عدد أفراده.

وخلص تحليلهم إلى أن العدد الإجمالي لديناصورات T-Rex التي عاشت على الإطلاق هو نحو 2.5 مليار، منها قرابة 20 ألف بالغ عاشوا في فترة واحدة.

وعثر العلماء على حفريات لأكثر من 40 من ديناصورات T-Rex منذ أن وُصف للمرة الأولى عام 1905، مما قدم كنزاً من المعلومات عن وحش يزدهر في الخيال الشعبي.

وتساءل عالم الحفريات تشارلز مارشال الذي قاد الدراسة المنشورة في دورية ساينس: "لماذا هو أيقونة؟"

وقال "تبا، فقاتلٌ بالغ الضخامة ذو أسنان كبيرة للغاية لم يكن ليخطر ببال أحد لو لم يكن لدينا سجل الحفريات".

"لذلك فإنه ليس فقط أكثر من رائع ويتعدى حدود الخيال، لكنه حقيقي. مثل جودزيلا لكنه حقيقي في واقع الأمر. أعتقد أننا نشعر بالضآلة، وبالتأكيد T-Rex يُشعرنا بالصغار والضعف".

كان T-Rex من بين أكبر الديناصورات الآكلة للحوم، وكان لديه جمجمة طولها 1.5 متر تقريباً، وفكان ضخمان قويان، يمكن لقوة عضته أن تسحق العظام، فضلاً عن أسنان مدببة بحجم الموز. وكان يتمتع أيضاً بحاسة شم قوية، وأرجل قوية لكن ذراعيه ضعيفتان بكف ذات أصبعين اثنتين فقط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us