وأعلن ترمب أن مبعوثه سيلتقي مسؤولين روسيين يوم الأربعاء، مع اقتراب الموعد النهائي الذي حدده الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات أمريكية مشدَّدة على موسكو.

وسبق أن التقى ويتكوف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مراراً في موسكو، لكنّ هذه الزيارة تأتي بعدما أمهل الرئيس الأمريكي روسيا حتى الجمعة لوقف هجومها في أوكرانيا تحت طائلة تعرضها لعقوبات أمريكية جديدة.

ولم يكشف البيت الأبيض عن ماهية الإجراءات التي يعتزم اتّخاذها الجمعة، لكنّ ترمب سبق أن لوّح بفرض "رسوم جمركية ثانوية" تستهدف ما تبقى من شركاء تجاريين لروسيا، على غرار الصين والهند.

وترمي هذه الخطوة إلى فرض مزيد من القيود على الصادرات الروسية، لكن قد تكون لها تداعيات كبرى على المستوى الدولي.