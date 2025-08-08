وقالت الخارجية التركية في بيان، بشأن عملية السلام بين أذربيجان وأرمينيا، التي استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض: "نرحب بالتقدم المحرَز بين أذربيجان وأرمينيا في سبيل إرساء السلام الدائم، ونشيد بالإرادة التي أظهرها البلدان في هذا الإطار خلال اجتماع في واشنطن".

وأكدت أن هذه الخطوة التي تأتي في وقت تتفاقم فيه الصراعات والأزمات الدولية تعد تطوراً حاسماً للسلام والاستقرار الإقليميين.

وأضافت: "بصفتنا تركيا، سنواصل المساهمة في الجهود المبذولة لتحقيق هذه الفرصة التاريخية لإحلال السلام والازدهار في جنوب القوقاز وسندعم جهود أذربيجان المخلصة".

وفي وقت سابق الجمعة، وقّع علييف وباشينيان إعلاناً مشتركاً عقب القمة الثلاثية التي استضافها الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض.

والخميس، أعلن ترمب أن علييف وباشينيان سيوقِّعان "اتفاقية سلام" في البيت الأبيض.