وقال ترمب، خلال تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، إن أي فشل في التوصل إلى صفقة لإطلاق سراح المحتجزين في غزة "قد يُؤدي إلى وضع صعب"، وقال: "سيكون الوضع سيئاً، هذا رأيي، عليهم إطلاق سراحهم".

في المقابل، قال ترمب إن حماس "تطلب بعض الأمور الجيدة" تعليقاً منه على سؤال حول المطالب التي تقدمت بها الحركة في عملية المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل.

وأكد الرئيس الأمريكي أنه تحدث إلى عائلات المحتجزين الإسرائيليين في غزة، وأضاف: "يتمنون عودتهم بشدة، وكل ما يترتب على ذلك، لذا فالأمر محزن للغاية".

وفي وقت سابق الأربعاء، دعا ترمب حماس إلى إطلاق سراح جميع المحتجزين لديها على الفور، وكتب في منشور على منصته "تروث سوشيال": "اطلبوا من حماس أن تُعيد جميع الرهائن العشرين فوراً (وليس اثنين أو خمسة أو سبعة!)، وستتغير الأمور بسرعة. سينتهي هذا!".

والخميس، ذكرت قناة "i24NEWS"، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، يُجري محادثات غير معلنة مع إسرائيل والوسطاء بهدف إحياء المفاوضات الخاصة باتفاق شامل للإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين في غزة.

ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصادر مطلعة، لم تسمها، قولها إن المبعوث الأمريكي "يعمل في الكواليس" لاستئناف المحادثات بشأن صفقة تبادل الأسرى.

وقال مصدر مطلع للقناة: "بعد إعلان حماس، الذي فصّلت فيه مطالبها للتوصل إلى صفقة شاملة، وصلنا إلى وضع أصبحت فيه مطالب إسرائيل وحماس واضحة بشأن صفقة تُفرج بموجبها عن جميع المحتجزين".

رفض نتنياهو