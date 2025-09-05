جاء ذلك في كلمة خلال مشاركة دوران، الجمعة، في افتتاح ثاني معرض للصور الفائزة بالمسابقة الدولية "جوائز إسطنبول لأفضل صورة 2025" في قاعة دولمة بهتشه للفنون بإسطنبول.

وقال دوران إن تركيا تسعى جاهدة لضمان التمثيل العادل للحقائق في وسائل الإعلام العالمية، في إطار رؤية الرئيس رجب طيب أردوغان، من أجل "عالم أكثر عدلاً".

وأضاف أن الصور التي بُذلت من أجلها جهود كبيرة ستلتقي مع المعنيين الحقيقيين على منصات مرموقة مثل "جوائز إسطنبول لأفضل صورة".

وقدم دوران تهانيه في هذا الصدد لوكالة الأناضول وجميع موظفيها الذين بذلوا جهوداً كبيرة لالتقاط هذه الصور.

ولفت إلى أن إسرائيل قتلت نحو 250 صحفياً في غزة لتوثيقهم حرب الإبادة الجماعية، وأن الوثائق التي تركوها خلفهم تعد أعمالاً عظيمة مزَّقت جدار الصمت، وأيقظت ضمير العالم.

وأعرب دوران عن أمله أن يرى نتنياهو المجرم، وإدارته، وهم يتلقون أشد العقوبات في المحاكم الدولية، وأن يشهدوا على صور توثق ذلك.

وأضاف: "وفي هذا الإطار أود أن أذكِّر بأن وكالة الأناضول أنجزت عملاً مهماً، إذ قُدم كتاباها (الدليل) و(الشاهد) على أنهما وثائق للجرائم الإسرائيلية ضد الإنسانية إلى المحكمة الجنائية الدولية وإلى ضمير الرأي العام".