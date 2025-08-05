وأكدت مصادر حكومية للصحيفة أن المعلومات الاستخباراتية التي جُمعت من مختلف الجهات البريطانية في المنطقة، بما في ذلك سلاح الجو الملكي، تُسلم لجيش الاحتلال الإسرائيلي للحصول على معلومات آنيّة عن الأسرى.
وقالت الصحيفة إن الطائرات المستخدمة في الطلعات في أجواء غزة هي "شادو آر1" المزودة بتقنيات إلكترونية وبصرية متقدمة تسمح بمسح دقيق للشوارع والمباني، وتفحص قوافل المركبات، وتعمل على تكبير تحركات محددة.
وأوضحت الصحيفة أن وزارة الدفاع البريطانية شددت على أن الهدف من هذه الطلعات هو جمع معلومات استخباراتية للمساعدة في العثور على الأسرى، وليس دعم الضربات العسكرية أو تحديد أهداف للهجوم، إلا أن الجنرال المتقاعد تشارلي هيربرت، الذي خدم في الجيش لمدة 35 عاماً، قال إنه "من السهل القول إنهم يسلّمون معلومات استخباراتية بغرض العثور على المحتجزين، لكن في الواقع من المرجح أن تُستخدم هذه المعلومات أيضاً لاستهداف حماس وغيرها".
وبدعمٍ أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلةً النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلَّفت الإبادة أكثر من 211 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم عشرات الأطفال.