سياسة
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دراسة أمريكية: الجلوس 8 ساعات يومياً يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
أفادت دراسة جديدة بأن الأشخاص الذين يجلسون 8 ساعات يومياً والذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً معرضون أكثر لمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.
دراسة أمريكية: الجلوس 8 ساعات يومياً يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية
الجلوس 8 ساعات يضاعف خطر الإصابة بالسكتة الدماغية / AA
24 أغسطس 2021

أظهرت دراسة جديدة أن الأشخاص الذين يجلسون 8 ساعات يومياً والذين تقل أعمارهم عن 60 عاماً معرضون أكثر لمخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وتوصلت الدراسةالصادرة عن جمعية القلب الأمريكية ونشرتها شبكة CNN الأمريكية إلى أن الأشخاص الذين يجلسون 8 ساعات يومياً فأكثر من دون ممارسة نشاط بدني كانوا أكثر عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية بسبع مرات من أولئك الأشخاص النشيطين بدنياً.

وشارك في الدراسة 143 ألف شخص بالغ لا يعانون أي أمراض سابقة، إذ جرى تضمين معلوماتهم الصحية خلال الفترة بين عامَي 2000 و2012.

وقال مؤلف الدراسة الرئيسي الدكتور رائد جندي الباحث الإكلينيكي في جامعة ماكماستر في أونتاريو بكندا إن السكتات الدماغية تحدث عندما ينسد الشريان الذي يمد الدماغ بالدم.

وأضاف أنه إذا لم تُعالَج السكتة الدماغية بسرعة فقد تبدأ خلايا المخ في تلك المنطقة بالموت بسبب نقص الأوكسجين.

وأوضحت الدراسة وجود تفاعل ثلاثي بين الوقت المستغرق للجلوس وممارسة الرياضة والعمر، إذ سجلت أكثر إصابات السكتة الدماغية للأشخاص الذين يجلسون 8 ساعات فأكثر ولا يمارسون نشاطاً بدنياً.

وأشارت جمعية القلب الأمريكية إلى ضرورة حصول البالغين على 150 دقيقة من النشاط البدني معتدل الشدة.

قال جندي إن من المثالي أن يكون هذا النشاط في فترات تزيد على 10 دقائق في المرة الواحدة.

وتابع: "تعتبر الأنشطة معتدلة الشدة عندما تمارس الرياضة بما يكفي لرفع معدل ضربات القلب والتعرق، مثل المشي السريع أو ممارسة رياضة الدراجات الهوائية".

وأظهرت أبحاث سابقة أن 10 عوامل مرتبطة بنسبة 90% من السكتات الدماغية، كما يشير الدكتور جندي.

لذلك "يمكن من الناحية النظرية تجنب 90% من السكتات الدماغية إذا تجاوز الإنسان العوامل المؤدية إلى تلك الإصابات".

وقال جندي إن "تحسين النشاط البدني هو عنصر واحد مهم فقط للحد من مخاطر السكتة الدماغية، إلى جانب اتباع نظام غذائي صحي والإقلاع عن التدخين وتشخيص وعلاج حالات ارتفاع ضغط الدم والسكري".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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