في خطوة وصفتها بـ"الانتصار كبير" في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية، تحتفل اليونسكو بإعادة الولايات المتحدة الأمريكية رسمياً، أحد أقدم الأعمال الأدبية في التاريخ إلى العراق، في حفل يقام الخميس المقبل في معهد سميثسونيان بالعاصمة واشنطن.

وبالإضافة إلى هذه القطعة الاستثنائية، أشادت اليونسكو بتسهيل الحكومة الأمريكية، في يوليو/تموز الماضي، إعادة نحو 17 ألف قطعة أثرية، طوعياً إلى العراق، اكتُشف أنها نُهبت في العقود الأخيرة.

ويُعتقد أن رقيم "لوح جلجامش"، المعروف أيضا باسم "لوح حلم جلجامش"، نُهِب من متحف في العراق في أعقاب الصراع الذي حدث عام 1991. وفي عام 2007 أُدخِلَ، عن طريق الاحتيال، إلى الولايات المتحدة. وفي عام 2019 نجحت وزارة العدل الأمريكية في الحصول عليه.

تتويج لجهود التعاون

ووصفت اليونسكو عملية استعادة هذه القطعة الأثرية القيمة بأنها تتويج لعقود من التعاون بين دول مثل الولايات المتحدة والعراق، بالأخص أن كليهما من الدول الموقعة على اتفاقية اليونسكو لعام 1970، التي تزوّد البلدان بالإطار القانوني والعملي لمنع الاتجار غير المشروع، ولضمان التأكد من إعادة العناصر المنهوبة إلى مكانها الصحيح.

كما ترمز عودة لوح جلجامش إلى الحشد الدولي الأوسع من الدول والمنظمات مثل اليونسكو إلى منع التجارة غير المشروعة في القطع الأثرية القديمة والتصدي لها.

صفحة من تاريخ العراق

وقالت المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، التي ستلقي كلمة في حفل تسليم القطعة في واشنطن، إنه بهذه الخطوة "تسمح السلطات الأمريكية والعراقية للشعب العراقي بإعادة الاتصال بصفحة من تاريخه. إن هذا الاسترداد الاستثنائي هو انتصار كبير ضد كل من يشوهون التراث ثم يتاجرون به لتمويل العنف والإرهاب".

وتقول الأمم المتحدة إن "سرقة القطع الأثرية القديمة والاتجار غير المشروع بها، لا تزال تمثّل مصدر تمويل رئيسياً للجماعات الإرهابية وغيرها من التنظيمات الإجرامية".

وقالت القائمة بأعمال نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون التعليمية والثقافية بوزارة الخارجية الأمريكية ستايسي وايت، التي ستتحدث في حفل التسليم، إن "الولايات المتحدة تقدّر، بصورة بالغة، التراث الثقافي للعراق. لقد عملنا لما يقرب من 20 عاماً مع نظرائنا العراقيين والمؤسسات الأكاديمية الأمريكية وغير الربحية لحماية التراث الثقافي الغني للعراق والحفاظ عليه وتكريمه".

مساعدة العراق

ووفقاً للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول)، شهد العقد الماضي زيادة عالمية كبيرة في تدمير التراث الثقافي بسبب النزاع المسلح.

وقد أحرزت السلطات في الولايات المتحدة، وهي من أصحاب المصلحة الرئيسيين وتمثل ما يقدر بنحو 44 في المئة من سوق الفن العالمي، تقدماً كبيراً في السنوات الأخيرة.

وقد ساعدت وحدة الاتجار بالآثار الأمريكية، في عام 2021 وحده، وبمساعدة إطار تشريعي مُحسَّن وبمساعدة المؤسسات الثقافية الرئيسية، على إعادة عناصر قيِّمة إلى شعوب باكستان وكمبوديا وتايلند ونيبال وسريلانكا.

ويحتوي لوح جلجامش المصنوع من الطين على نقوش باللغة السومرية، وهي حضارة بلاد ما بين النهرين القديمة. يضمّ أقساماً من قصيدة من "ملحمة جلجامش"، التي تشكّل أجزاءً من القصص التي يعكسها العهد القديم، مما يجعلها من أقدم النصوص الدينية المعروفة في العالم.

وأشارت اليونسكو إلى أنها دعمت في الأشهر الأخيرة المتحف الوطني العراقي في جهوده الرامية إلى إجراء أعمال الجرد والبحث للمساعدة على حماية وترويج مجموعة المتحف التي لا تقدر بثمن.