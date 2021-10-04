سياسة
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أوقع 18 ضحية بعُمان وإيران.. مسقط تخفض تصنيف "شاهين" من إعصار إلى عاصفة
لقى 18 شخصاً على الأقل مصرعهم في سلطنة عمان وإيران جراء الإعصار المداري "شاهين" الذي يضرب بعض سواحل البلدين، وأعلنت مسقط الاثنين انخفاض تصنيف الإعصار إلى عاصفة مدارية بعد تدني سرعة الرياح حول المركز إلى 116 كم في الساعة.
أوقع 18 ضحية بعُمان وإيران.. مسقط تخفض تصنيف "شاهين" من إعصار إلى عاصفة
طواقم الإنقاذ العمانية تسابق الزمن لإنقاذ المحاصرين والبحث عن المفقودين / AP
4 أكتوبر 2021

لقى 18 شخصاً على الأقل مصرعهم في سلطنة عمان وإيران جراء الإعصار المداري "شاهين" الذي يضرب بعض سواحل البلدين.

وذكر المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في سلطنة عمان على حسابه الرسمي على موقع تويتر اليوم الاثنين أنه سجل سبع وفيات جديدة جراء رياح عاتية وأمطار غزيرة مصاحبة للعاصفة شاهين، ما يرفع العدد إلى 13 في عموم البلاد.

ووفق تغريدة للجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة العمانية (حكومية) عبر تويتر الاثنين فقد "عُثر على مواطن مفقود بولاية الرستاق بمحافظة جنوب الباطنة (شمال) مفارقاً للحياة".

والأحد أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بـ"وفاة طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط".

كما أشارت لاحقاً إلى "انتشال شخصين من الجنسية الآسيوية (لم تحدد بلديهما) من تحت الأنقاض، جراء انهيار جبل على سكن عمالي في منطقة الرسيل الصناعية بمسقط".

وأوضحت اللجنة الوطنية العمانية "انخفاض تصنيف الإعصار المداري (شاهين)" إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة أي من 102 إلى 116 كم في الساعة".

والأحد أعلنت هيئة مطارات سلطنة عمان (حكومية) تأجيلاً وإعادة جدولة للرحلات من مطار العاصمة مسقط وإليه حتى مساء الأحد، بسبب العاصفة "شاهين".

وتلقى سلطان عمان هيثم بن طارق اتصالات هاتفية الأحد من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد والرئيس الفلسطيني محمود عباس وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر للاطمئنان على الأوضاع في السلطنة جراء الإعصار المداري.

وفي إيران نقلت وكالة أنباء مجلس الشورى عن نائب رئيس المجلس علي نيكزاد قوله إن "6 أشخاص لقوا حتفهم في ميناء تشابهار في محافظة سيستان بلوشستان (جنوب شرق) جراء إعصار شاهين".

كما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية "أرنا" عن مساعد شؤون صيد الأسماك بمحافظة سيستان وبلوجستان عطاء الله رئيسي قوله: "فقدان 5 صيادين جراء إعصار شاهين الذي اجتاح المناطق الساحلية جنوب شرقي إيران".

وقال رئيسي إن قاربين للصيد كان على متنهما 16 صياداً ضربهما الإعصار، ما أدى إلى ارتطامهما بالصخور وغرقهما، فيما تمكن 11 صياداً من الوصول إلى الساحل، ولا يزال 5 صيادين في عداد المفقودين"، حسب المصدر ذاته.

من جانبها قالت السلطات الإماراتية الإثنين إنها على "درجة عالية من التأهب" تحسباً للإعصار، مشيرة إلى أنه قد يؤثر على بعض المناطق الساحلية الشرقية فيها.

وأعلن مكتب أبو ظبي الإعلامي عبر تويتر: "تطبيق المزيد من الإجراءات في مدينة العين (المجاورة لسلطنة عمان)، تشمل تفعيل العمل عن بعد في الجهات والشركات الحكومية يوم الاثنين، وإغلاق مدخل جبل حفيت، وخيم فحص وتطعيم فيروس كورونا".

ووجّه المكتب جميع سكان مدينة العين الإماراتية إلى "تجنب الخروج من المنزل إلا للحالات الطارئة" ، مشيراً إلى العمل بشكل استباقي لتقييم أوضاع الوحدات السكنية في المناطق المتوقع تأثرها بالإعصار المداري "شاهين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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