أعلنت الشرطة الإسرائيلية أن اثنين من عناصرها أُصيبا الجمعة دهساً بمدينة أم الفحم شمالي البلاد.

وقالت في تصريح مكتوب أرسلت نسخة منه إلى وكالة الأناضول: "خلال نشاط لأفراد حرس الحدود بمدينة أم الفحم، وصل إلى المكان مشتبه يقود مركبة ودهسَ أفراد الشرطة، مما أسفر عن إصابة مقاتلَيْن، أحدهما بجروح طفيفة والآخر وُصفت إصابته بالمتوسطة".

وأضافت: "رد أفراد الشرطة بإطلاق النار نحو المركبة وأصابوا شخصين ووقفوا المركبة وضبطوا داخلها مسدساً غير قانوني".

وكانت الشرطة الإسرائيلية قالت في وقت سابق بتصريح مكتوب أرسلت نسخة منه إلى الأناضول إنها اعتقلت 6 من سكان المدينة بشبهة المشاركة في "أعمال شغب شهدتها المدينة مساء أمس (الخميس)".

وشهدت أم الفحم مساء الخميس إطلاق نار وإحراق منازل وسيارات على خلفية "جريمة قتل".

ويعاني المواطنون العرب في السنوات الأخيرة انتشار ظاهرة السلاح غير المرخص وعمليات القتل التي أودت بحياة عشرات.

ومؤخراً تصاعدت جرائم القتل في أوساط العرب داخل إسرائيل، الذين يشكلون نحو 21% من تعداد السكان (1.9 مليون شخص) وينحدرون من سلالة نحو 154 ﺃلف فلسطيني بقوا في أراضيهم، عقب إعلان تأسيس إسرائيل عام 1948.