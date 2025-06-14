الهجمات على إيران
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إيران تعلن أن الحرب ستتوسع لتشمل كل إسرائيل والقواعد الأمريكية.. ودول عربية تفعّل خططاً طارئة
نقل إعلام إيراني عن مصدر عسكري قوله، اليوم السبت، إنّ الحرب ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل كل إسرائيل والقواعد الأمريكية في المنطقة. يأتي ذلك فيما فعّلت عدة دول عربية خططاً طارئة لمواجهة التصعيد.
إيران تعلن أن الحرب ستتوسع لتشمل كل إسرائيل والقواعد الأمريكية.. ودول عربية تفعّل خططاً طارئة
القصف الإيراني يلحق أضرارا غير مسبوقة بإسرائيل / Reuters
14 يونيو 2025

وقال المصدر في تصريح لوكالة فارس للأنباء: "الحرب التي بدأت مع اعتداءات الكيان الصهيوني ستتوسع خلال الأيام القادمة لتشمل جميع المناطق المحتلة التابعة لهذا الكيان وقواعد الولايات المتحدة في المنطقة، وسيكون المعتدون هدفاً لردّ إيرانيّ حاسم وواسع النطاق".

وأضاف المصدر أن القادة العسكريين الكبار أكدوا أن "هذه المواجهة لن تقتصر على العمليات المحدودة التي جرت الليلة الماضية، وأن الضربات الإيرانية القادمة ستتواصل، وستكون هذه الإجراءات مؤلمة للغاية وتجعل المعتدين يندمون بشدة".

خطط عربية طارئة

في غضون ذلك، أفادت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية بأن وزارة البترول المصرية أطلقت خطة طوارئ شاملة لضمان استمرارية عمل شبكة الكهرباء وتأمين إمدادات الغاز الطبيعي، بعد توقف تدفق الغاز الإسرائيلي نحو مصر نتيجة إغلاق حقل ليفياثان البحري.

وتعتمد مصر، وفق التقرير، على جزء من الغاز الإسرائيلي لإعادة التسييل والتصدير، وللاستهلاك المحلي في فترات الذروة.

كما أعلنت دول عربية عدة إغلاق مجالاتها الجوية مؤقتاً، ففي الأردن أعلنت هيئة الطيران المدني إغلاق المجال الجوي مؤقتاً مساء أمس الجمعة، قبل أن تعلن إعادة فتحه صباح اليوم السبت، وفق بيان رسمي.

وأعلنت السلطات الأردنية كذلك إغلاق معبر جسر الملك حسين مع الضفة الغربية، في خطوة مماثلة لإغلاق الجانب الإسرائيلي للمعبر.

وفي العراق، قررت وزارة النقل تعليق جميع الرحلات وإغلاق الأجواء العراقية بالكامل "إلى إشعار آخر".

كما أعلنت الخطوط الجوية السورية توقف جميع الرحلات من وإلى السعودية والإمارات نتيجة إغلاق أجواء سوريا والأردن والعراق.

وأعلنت مديرية الطيران المدني اللبنانية كذلك، مساء أمس الجمعة، إغلاق المجال الجوي كإجراء احترازي بدءاً من الساعة العاشرة والنصف ليلاً وحتى السادسة صباح السبت بالتوقيت المحلي، قبل أن تعلن عن إعادة فتحه في العاشرة من صباح اليوم.

من جهتها، دعت سلطنة عُمان مواطنيها إلى مغادرة مناطق التوتر فوراً وتأجيل السفر إليها حتى إشعار آخر.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، وبدعم ضمني من الولايات المتحدة، هجوماً واسعاً على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، سمّته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن هجومه "الاستباقي"، الذي تواصل على موجات متتالية، جاء بتوجيهات من المستوى السياسي، فيما قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إن "هدف الهجوم غير المسبوق هو ضرب البنية التحتية النووية الإيرانية ومصانع الصواريخ البالستية وعديد من القدرات العسكرية".

ومساء أمس الجمعة، بدأت إيران الرد على الهجوم الإسرائيلي بهجوم صاروخي واسع شمل أكثر من 150 صاروخاً باليستياً، وأصاب 9 مناطق، بينها حريق قرب وزارة الدفاع في تل أبيب، وأسفر الرد عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة أكثر من 90، إضافة إلى إلحاق أضرار جسيمة بالمباني، وفق إعلام عبري.

مصدر:TRT Arabi
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