وظهر لامي في صور نشرتها وسائل إعلام محلية برفقة نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، في أثناء ممارستهما الصيد في بحيرة بمقر إقامة وزير الخارجية في تشيفنينج، جنوب شرق إنجلترا، وذلك قبل اجتماع رسمي جمع الطرفين خلال عطلة عمل لفانس في بريطانيا.

ووفقا للقانون البريطاني، يُلزم جميع من يمارس الصيد بالحصول على رخصة سارية، وتصل الغرامة في حال عدم الامتثال إلى 2500 جنيه إسترليني.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أوضح متحدث رسمي أن "وزير الخارجية كتب إلى وكالة البيئة بشأن خطأ إداري أدى إلى عدم الحصول على التراخيص المناسبة لصيد السمك في بحيرة خاصة، خلال فعالية دبلوماسية أقيمت في تشيفنينج الأسبوع الماضي"، وأضاف أن الوزير "بادر بالحصول على الرخصة فور علمه بالخطأ".