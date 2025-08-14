العالم
1 دقيقة قراءة
وزير الخارجية البريطاني يواجه غرامة بسبب الصيد دون ترخيص
خضع وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، لاحتمال فرض غرامة مالية تصل إلى 2500 جنيه إسترليني (3394 دولارا) بعد مشاركته في رحلة صيد دون الحصول على الرخصة المطلوبة، بحسب ما أكد مكتبه أمس الأربعاء.
نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس يصطاد مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي / Reuters
14 أغسطس 2025

وظهر لامي في صور نشرتها وسائل إعلام محلية برفقة نائب الرئيس الأمريكي، جيه. دي. فانس، في أثناء ممارستهما الصيد في بحيرة بمقر إقامة وزير الخارجية في تشيفنينج، جنوب شرق إنجلترا، وذلك قبل اجتماع رسمي جمع الطرفين خلال عطلة عمل لفانس في بريطانيا.

ووفقا للقانون البريطاني، يُلزم جميع من يمارس الصيد بالحصول على رخصة سارية، وتصل الغرامة في حال عدم الامتثال إلى 2500 جنيه إسترليني.

وفي بيان صادر عن وزارة الخارجية البريطانية، أوضح متحدث رسمي أن "وزير الخارجية كتب إلى وكالة البيئة بشأن خطأ إداري أدى إلى عدم الحصول على التراخيص المناسبة لصيد السمك في بحيرة خاصة، خلال فعالية دبلوماسية أقيمت في تشيفنينج الأسبوع الماضي"، وأضاف أن الوزير "بادر بالحصول على الرخصة فور علمه بالخطأ".

ولم يصدر تعليق رسمي حتى الآن بشأن ما إذا كان نائب الرئيس الأمريكي قد حصل على رخصة صيد خلال الرحلة.

يُذكر أن فانس يزور بريطانيا برفقة زوجته أوشا وأطفالهما، حيث يقضون عطلتهم في قرية دين بمنطقة كوتسوولدز، بعد فترة إقامة في تشيفنينج.

مصدر:TRT ARABI
