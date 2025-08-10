العالم
قتلى ومعتقلون في هجوم مسلح استهدف مركز شرطة إيراني قرب الحدود الشرقية
قالت وكالة "تسنيم" الإيرانية اليوم الأحد، إن هجوماً استهدف مركزاً للشرطة في محافظة سيستان بلوشستان جنوب شرقي البلاد، أسفر عن مقتل عنصر أمن وثلاثة من المهاجمين.
عناصر من الشرطة الإيرانية / AP
10 أغسطس 2025

وأفادت الوكالة بأن الهجوم نفذته عناصر تنتمي إلى ما وصفته بـ"جيش الظلم"، الذين حاولوا اقتحام مركز شرطة سراوان، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن.

وأضافت أن الاشتباك أسفر أيضاً عن اعتقال اثنين من المهاجمين، في حين قُتل عنصر أمني خلال المواجهات.

يُشار إلى أن السلطات الإيرانية تطلق اسم "جيش الظلم" على تنظيم "جيش العدل"، الذي ينفذ هجمات مسلحة يقول إنها دفاعاً عن حقوق السكان البلوش من الطائفة السنية.

ويعتمد التنظيم في عملياته على الأسلحة الخفيفة والأحزمة الناسفة، مستهدفاً بالدرجة الأولى مواقع عسكرية، خصوصاً مراكز الشرطة، الحرس الثوري، وحرس الحدود، كما ينشط في تهريب السلاح من باكستان وأفغانستان إلى داخل إيران.

ولا توجد إحصائيات رسمية حول عدد عناصر التنظيم، غير أن بعض التقديرات الإعلامية تشير إلى أن قوامه يتراوح بين ألف وألفي مقاتل.

