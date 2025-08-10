وأفادت الوكالة بأن الهجوم نفذته عناصر تنتمي إلى ما وصفته بـ"جيش الظلم"، الذين حاولوا اقتحام مركز شرطة سراوان، قبل أن تتصدى لهم قوات الأمن.

وأضافت أن الاشتباك أسفر أيضاً عن اعتقال اثنين من المهاجمين، في حين قُتل عنصر أمني خلال المواجهات.

يُشار إلى أن السلطات الإيرانية تطلق اسم "جيش الظلم" على تنظيم "جيش العدل"، الذي ينفذ هجمات مسلحة يقول إنها دفاعاً عن حقوق السكان البلوش من الطائفة السنية.