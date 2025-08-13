وأوضح التقرير أن الأمم المتحدة تلقت معلومات ذات مصداقية عن ارتكاب قوات الأمن والجيش في البلدين انتهاكات جنسية بحق محتجزين، تشمل إيذاء الأعضاء التناسلية، والتعري القسري لفترات مطوّلة، وتفتيشاً مهيناً للأسرى بهدف الإذلال أو انتزاع اعترافات.

وحذّر غوتيريش من إمكانية إدراج إسرائيل وروسيا العام المقبل ضمن قائمة الأطراف المشتبه في مسؤوليتها عن أنماط منهجية من الاغتصاب أو العنف الجنسي في النزاعات المسلحة، وهي قائمة تُعدها الأمم المتحدة سنوياً وترفعها إلى مجلس الأمن الدولي.

وأشار التقرير إلى أن جيش الاحتلال والأجهزة الأمنية استخدمت هذه الممارسات في عدة سجون ومراكز احتجاز داخل إسرائيل، مضيفاً أن المعلومات المتوفرة حول الإجراءات المساءلة كانت "محدودة" رغم الأدلة الرقمية وشهادات الشهود.