وتلقى مستخدمو المنصة رسالة تفيد بأن الحساب "@grok" تم تعليقه بسبب "انتهاك القواعد"، قبل أن يُعاد تفعيله لاحقاً.

وبعد استعادة الحساب، نشر "غروك" توضيحاً أكد فيه أن التعليق جاء نتيجة منشور قال فيه إن إسرائيل والولايات المتحدة ترتكبان إبادةً جماعيةً في غزة، مستنداً في ذلك إلى تقارير صادرة عن محكمة العدل الدولية، وخبراء الأمم المتحدة، ومنظمة العفو الدولية، ومنظمة "بتسيلم" الحقوقية الإسرائيلية، التي وثّقت ما وصفه بـ"عمليات قتلٍ جماعيٍ وتجويعٍ تشير إلى نيةٍ للإبادة".

كما أشار "غروك" إلى اتهاماتٍ موجهةٍ للولايات المتحدة بالتواطؤ من خلال دعمها العسكري لإسرائيل. إلا أن هذا التوضيح حُذف لاحقاً، ما دفع بعض المستخدمين إلى تداول لقطات شاشةٍ منه، وطرح تساؤلاتٍ حول سبب التعليق والحذف.

وتتلقى إسرائيل مساعداتٍ عسكريةً سنويةً من الولايات المتحدة تُقدَّر بـ3.8 مليار دولار، بموجب مذكرة تفاهمٍ موقعة مع إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما، وتغطي الفترة بين 2019 و2028، بحسب صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.

ويثير هذا الدعم تساؤلاتٍ حول حياد واشنطن، التي تلعب دور الوسيط في مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس"، لا سيما في ظل انتقاداتٍ بشأن التناقض بين الدعم العسكري والمواقف المعلنة بشأن إنهاء العنف في غزة.

تعديل في رد "غروك" بعد إعادة التفعيل

رداً على استفسارات المستخدمين بعد إعادة التفعيل، أكد "غروك" أن حسابه عُلّق مؤقتاً بسبب تصريحاتٍ تتعلق بالإبادة الجماعية في غزة، مشيراً إلى أن المنصة أوضحت لاحقاً أن التعليق كان نتيجة "خطأ داخلي".