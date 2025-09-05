وجاء القرار بعنوان: "الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة" وصدر في ختام أعمال مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في دورته العادية الـ164 برئاسة دولة الإمارات، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة للجامعة بالقاهرة، ونشرت نصه وكالة الأنباء المصرية الرسمية الجمعة.

ووفق القرار، أدان وزراء الخارجية العرب أي "طرح يهدد سيادة الدول العربية ووحدة أراضيها"، مؤكدين ضرورة العمل على "إنهاء احتلال إسرائيل الأراضي العربية، وعدم إمكانية التعويل على ديمومة أية ترتيبات للتعاون والتكامل والتعايش بين دول المنطقة في ظل استمرار احتلال إسرائيل لبعض الأراضي العربية أو التهديد المبطن باحتلال أو ضم أراض عربية أخرى".

وشدد القرار على "ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وإيقاف عمليات التوسع الاستيطاني، ومشاريع التهجير، ومحاولات التغيير الديموغرافي وطمس الهوية العربية وتهويد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وضمان حقوق اللاجئين واستمرار ممارسة الضغط على المجتمع الدولي لاتخاذ مواقف حاسمة".

وفي سياق متصل، ذكرت وزارة الخارجية المصرية في بيان الجمعة، أن القرار صادر بمبادرة مصرية-سعودية مشتركة، وهو تجسيد للإرادة العربية الجامعة والتوافق العربي على بلورة إطار حاكم للأمن والتعاون الإقليمي، مستنداً على قواعد القانون الدولي واستجابة لدقة الظرف الذي تمر به المنطقة.

وأشاد بيان الخارجية المصرية بـ"اعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، القرار خلال أعمال دورته 164" التي عقدت في القاهرة الخميس، منوهاً إلى أنه "لا مجال للسماح بهيمنة أي طرف على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تنتقص من أمن المنطقة واستقرارها".