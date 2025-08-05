وندد كل من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، وحزب "المؤتمر" المعارض، اليوم الثلاثاء، بانتقادات ترمب المتكررة لنيودلهي بخصوص التجارة مع روسيا.

كما قالت وزارة الخارجية الهندية وفي بيان صدر مساء الاثنين، إن "الدول التي تنتقد الهند هي نفسها منغمسة في التجارة مع روسيا"، معتبرة أن "التمييز ضد الهند غير مبرر".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى معاملات تجارية بقيمة 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) مع روسيا خلال عام 2024، من بينها واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال بلغت 16.5 مليون طن.