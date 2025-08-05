وندد كل من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، وحزب "المؤتمر" المعارض، اليوم الثلاثاء، بانتقادات ترمب المتكررة لنيودلهي بخصوص التجارة مع روسيا.
كما قالت وزارة الخارجية الهندية وفي بيان صدر مساء الاثنين، إن "الدول التي تنتقد الهند هي نفسها منغمسة في التجارة مع روسيا"، معتبرة أن "التمييز ضد الهند غير مبرر".
وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى معاملات تجارية بقيمة 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) مع روسيا خلال عام 2024، من بينها واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال بلغت 16.5 مليون طن.
وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم من روسيا لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية، بالإضافة إلى البلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية، من دون الإشارة إلى مصدر هذه المعلومات.
وجاءت الانتقادات الهندية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع هندية، بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا، وهو ما زاد من حدة الخلاف التجاري القائم بين البلدين.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد خفّضا بشكل كبير من علاقاتهما التجارية مع موسكو منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.