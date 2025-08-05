سياسة
"تمييز غير مبرر".. الهند تتهم واشنطن وأوروبا بازدواجية المعايير في ملف التجارة مع روسيا
انتقدت الهند الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، متهمة إياهما بممارسة "تضييق غير عادل" عليها بسبب مشترياتها من النفط الروسي، مشيرة إلى أن التعاون التجاري لواشنطن وبروكسل مع موسكو لا يزال مستمراً رغم الحرب الدائرة في أوكرانيا.
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي في زيارة سابقة إلى البيت الأبيض، فبراير/شباط 2025 / Reuters Archive
5 أغسطس 2025

وندد كل من حزب "بهاراتيا جاناتا" الحاكم، وحزب "المؤتمر" المعارض، اليوم الثلاثاء، بانتقادات ترمب المتكررة لنيودلهي بخصوص التجارة مع روسيا.

كما قالت وزارة الخارجية الهندية وفي بيان صدر مساء الاثنين، إن "الدول التي تنتقد الهند هي نفسها منغمسة في التجارة مع روسيا"، معتبرة أن "التمييز ضد الهند غير مبرر".

وأشارت إلى أن الاتحاد الأوروبي أجرى معاملات تجارية بقيمة 67.5 مليار يورو (78.02 مليار دولار) مع روسيا خلال عام 2024، من بينها واردات قياسية من الغاز الطبيعي المسال بلغت 16.5 مليون طن.

وأضاف البيان أن الولايات المتحدة تواصل استيراد سادس فلوريد اليورانيوم من روسيا لاستخدامه في قطاع الطاقة النووية، بالإضافة إلى البلاديوم والأسمدة والمواد الكيميائية، من دون الإشارة إلى مصدر هذه المعلومات.

وجاءت الانتقادات الهندية بعد تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الاثنين، بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع هندية، بسبب استمرار نيودلهي في شراء النفط من روسيا، وهو ما زاد من حدة الخلاف التجاري القائم بين البلدين.

وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد خفّضا بشكل كبير من علاقاتهما التجارية مع موسكو منذ بدء الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا في فبراير/شباط 2022.

مصدر:TRT Arabi
