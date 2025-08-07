ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن المستشار الرئاسي يوري أوشاكوف قوله، إنه "بناءً على اقتراح من الجانب الأمريكي، جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد قمة ثنائية خلال الأيام المقبلة".

وفي سياق متصل، جدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، دعوته لعقد لقاء مع الرئيس بوتين من أجل وضع حدّ للحرب في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان ترمب عن إمكانية عقد اجتماع قريب بينهما.

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي أن "إيجاد حلول فعالة قد يكون ممكناً على مستوى القادة، ومن الضروري تحديد موعد لهذه الصيغة والقضايا التي سيجري بحثها".

وأوضح زيلينسكي أنه يعتزم إجراء عدة محادثات خلال اليوم، منها مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ومسؤولين فرنسيين وإيطاليين، إضافة إلى تواصل مع مستشاري الأمن القومي. وأضاف أن "الأمر الأساسي هو أن تتخذ روسيا، التي بدأت هذه الحرب، خطوات حقيقية لإنهاء عدوانها".