قمة مرتقبة بين بوتين وترمب خلال الأيام المقبلة.. وزيلينسكي يجدّد الدعوة لإنهاء الحرب
أعلن الكرملين اليوم الخميس، عن توقّع عقد لقاء بين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين خلال "الأيام المقبلة"، مع بدء التحضيرات للقمة بينهما.
قمة مرتقبة بين بوتين وترمب خلال الأيام المقبلة.. وزيلينسكي يجدّد الدعوة لإنهاء الحرب
صورة أرشيفية للرئيس الروسي فلاديمير بوتن والرئيس الأمريكي دونالد ترمب / Reuters
منذ 17 ساعات

ونقلت وكالة أنباء ريا نوفوستي الروسية عن المستشار الرئاسي يوري أوشاكوف قوله، إنه "بناءً على اقتراح من الجانب الأمريكي، جرى التوصل إلى اتفاق مبدئي لعقد قمة ثنائية خلال الأيام المقبلة".

وفي سياق متصل، جدّد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الخميس، دعوته لعقد لقاء مع الرئيس بوتين من أجل وضع حدّ للحرب في أوكرانيا، وذلك بعد إعلان ترمب عن إمكانية عقد اجتماع قريب بينهما.

وكتب زيلينسكي على منصات التواصل الاجتماعي أن "إيجاد حلول فعالة قد يكون ممكناً على مستوى القادة، ومن الضروري تحديد موعد لهذه الصيغة والقضايا التي سيجري بحثها".

وأوضح زيلينسكي أنه يعتزم إجراء عدة محادثات خلال اليوم، منها مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس ومسؤولين فرنسيين وإيطاليين، إضافة إلى تواصل مع مستشاري الأمن القومي. وأضاف أن "الأمر الأساسي هو أن تتخذ روسيا، التي بدأت هذه الحرب، خطوات حقيقية لإنهاء عدوانها".

جاءت هذه التصريحات بعد اتصال هاتفي، الأربعاء، جمع زيلينسكي بالرئيس الأمريكي ترمب، بمشاركة عدد من القادة الأوروبيين، عقب زيارة مبعوث ترمب، ستيف ويتكوف إلى موسكو.

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشنُّ روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

ومنح ترمب روسيا في 14 يوليو/تموز المنصرم مهلة مدتها 50 يوماً لإبرام اتفاق سلام مع أوكرانيا، وهدّد بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السلع الروسية، ولاحقاً قلص المهلة إلى 10 أيام اعتباراً من 28 يوليو/تموز.

مصدر:TRT ARABI
