وأفادت "غرفة طوارئ مخيم أبو شوك" بتعرض مخيم أبو شوك لهجمات من قوات الدعم السريع، وقالت إن قوات الدعم السريع توغلت داخل أجزاء بالمخيم بالناحية الشمالية من الفاشر وهاجمته.

وأوضحت أن الهجوم أسفر عن “40 شهيداً جراء التصفية المباشرة للمواطنين داخل منازلهم والشوارع أو عبر الرصاص الطائش، إضافة إلى إصابة أكثر من 19 مواطناً آخَر".

وفي وقت سابق الاثنين أعلن حاكم إقليم دارفور غربي السودان مني أركو مناوي، تصدي الجيش والقوات المشتركة للحركات المسلحة لهجوم كبير من "الدعم السريع" على مدينة الفاشر.

و منذ 10 مايو/أيار 2024 تحاصر قوات الدعم السريع مدينة الفاشر، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تُعَدّ مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.