سياسة
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تعرض لتعذيب شديد.. حملة دولية للإفراج عن الطفل أحمد مناصرة من سجون إسرائيل
تحت شعار "لا تتركوه وحيداً" و"الحرية لأحمد مناصرة"، أطلقت الشبكة العالمية للصحة النفسية في الأراضي الفلسطينية عريضة إلكترونية، طالبت بتوقيع النشطاء والحقوقيين كافة عليها للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الطفل أحمد مناصرة.
تعرض لتعذيب شديد.. حملة دولية للإفراج عن الطفل أحمد مناصرة من سجون إسرائيل
الأسير الفلسطيني الطفل أحمد مناصرة / AA
12 أبريل 2022

أطلقت الشبكة العالمية للصحة النفسية في الأراضي الفلسطينية حملة دولية للضغط على الاحتلال للإفراج عن الأسير الطفل أحمد مناصرة.

وتحت شعار "لا تتركوه وحيداً" و"الحرية لأحمد مناصرة"، أطلقت الشبكة عريضة إلكترونية، طالبت بتوقيع النشطاء والحقوقيين عليها وكذلك العاملين في مجال الدفاع عن الأطفال والأكاديميين والفنانين والإعلاميين على المستويين المحلي والدولي.

وفي سياق الحملة، شارك فلسطينيون صوراً ومقاطع فيديو ورسومات تشرح الحالة الإنسانية الصعبة التي يعيشها الأسير أحمد مناصرة، الذي اعتقل في الـ13 من عمره وحكم عليه بالسجن 9 سنوات، بعدما اعتدى عليه مستوطنون بادعاء محاولته تنفيذ عملية طعن.

وفي تصريحات لوسائل إعلام محلية، طالبت عائلة مناصرة العالم بأسره بالتحرك والانضمام إلى الحملة من أجل الضغط على الاحتلال لإنقاذ حياة نجلهم، الذي يعاني من اضطراباتنفسية بسبب التعذيب الشديد الذي تعرض له أثناء الاعتقال.

وعُرف الطفل مناصرة بكلمته الشهيرة “مش متذكر”، والتي كان يرددها أثناء التحقيق معه والذي واجه خلاله أشكال عدة من التعذيب الجسدي والنفسي، إذ أكدت عائلته أنه تعرض لأقسى أنواع الترهيب واستخدام أسلوب التحقيق الطويل والحرمان من النوم، وهو ما تسبب بآلام شديدة ومزمنة في الرأس.

وأوضحت الأسرة أنه في إطار مواصلة عمليات التعذيب التي يمارسها الاحتلال بحق أحمد، فإنه يواجه العزل الانفرادي والحرمان من الاختلاط مع الأسرى الآخرين، فضلاً عن حرمانه زيارة عائلته وهو ما ضاعف من معاناته.

يشار إلى أن الاحتلال اعتقل أحمد مناصرة عام 2015 بعد أن أطلق النار عليه ما أدى إلى استشهاد حسن مناصرة ابن عمه، وإصابته بجراح خطيرة، واعتدى مستوطنون عليه قبل أن يتم اعتقاله.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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