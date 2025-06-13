الحرب على غزة
2 دقيقة قراءة
قصف إسرائيلي يودي بحياة عشرات الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات في غزة وسط انهيار الاتصالات
أسفرت غارات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى في أنحاء متفرقة من قطاع غزة، وسط شلل في عمليات الاستجابة من طواقم الإنقاذ، نتيجة انقطاع خدمات الإنترنت والاتصالات بعد استهداف الاحتلال البنية التحتية للاتصالات.
قصف إسرائيلي يودي بحياة عشرات الفلسطينيين خلال انتظارهم المساعدات في غزة وسط انهيار الاتصالات
إسرائيل تقتل 20 فلسطينيا معظمهم من منتظري المساعدات / AA
13 يونيو 2025

وبلغ مجموع عدد الشهداء الفلسطينيين 20 شخصاً نتيجة القصف الذي استهدف تجمعات مدنيين في أثناء انتظارهم مساعدات إنسانية، إذ شهدت مناطق متفرقة من القطاع، منها: دوار النابلسي، والمدرسة الأمريكية، والجامع العمري في جباليا، ودوار مكي في المغازي، ومحيط حاجز نتساريم والمواصي بخان يونس.. عمليات استهداف مباشر للمدنيين.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر طبية، أن 3 شهداء و10 جرحى وصلوا إلى مجمع الشفاء الطبي، عقب استهداف الاحتلال مواطنين كانوا ينتظرون وصول شاحنات مساعدات إنسانية قرب شارع الرشيد الساحلي ومحور الشهداء جنوب مدينة غزة.

واستُشهد 4 مواطنين وأُصيب آخرون قرب جسر وادي غزة، خلال إطلاق قوات الاحتلال النار صوب المواطنين في أثناء انتظارهم مساعدات غذائية في منطقة مفرق الشهداء، ونُقلوا إلى مستشفى العودة في مخيم النصيرات.

كما استُشهد فلسطينيان وأُصيب آخرون برصاص الاحتلال قرب مركز مساعدات تابع للشركة الأمريكية شمال مدينة رفح، وفق الوكالة.

كذلك، استهدفت قوات الاحتلال المنطقة المحيطة بمستشفى ناصر في خان يونس جنوب القطاع بعدد من القذائف، وأصدرت تهديدات بإخلاء المنطقة. فيما أفادت "وفا" باستشهاد فلسطينيَّين اثنين وإصابة آخرين في غارة استهدفت خيمة تؤوي نازحين في بلدة القرارة شمال خان يونس.

كما وصل إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح جثامين 9 شهداء قضوا في قصف فجر اليوم. وأعلن مستشفى العودة في النصيرات وصول جثمان شهيد و13 مصاباً جراء غارتين على وسط القطاع.

في سياق متصل، استهدفت الطائرات المسيّرة مجموعة من المواطنين على مفترق السنافور،، شرق حي التفاح بمدينة غزة، ما أسفر عن سقوط شهداء.

في الوقت ذاته، شنَّت طائرات الاحتلال غارات على المناطق الشرقية من بلدة جباليا شمال القطاع، وسط ضعف حاد في الاستجابة من طواقم الإنقاذ بسبب الانهيار الكامل في خدمات الإنترنت والاتصالات.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعمٍ أمريكي، إبادة جماعية في غزة، تشمل قتلاً وتجويعاً وتدميراً وتهجيراً، متجاهلةً النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلَّفت الإبادة أكثر من 183 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافةً إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلاً عن دمار واسع.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
نفي مزاعم تربط تحطم طائرة الخطوط الجوية الهندية بصيانة شركة "تركيش تكنيك"
للمرة الثانية خلال ساعات.. مُسيرة إسرائيلية تستهدف دراجة نارية في النبطية جنوبي لبنان
مقعده أنقذه من موت محتم.. الناجي الوحيد من كارثة الطائرة الهندية يروي تفاصيل اللحظات الأخيرة
ترمب يعلق على توجيه ضربة إلى إيران.. وطهران تتوعد برد "سريع وغير متوقع"
بموجب اتفاق إسطنبول.. تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا يشمل جنوداً جرحى ومرضى
سجل السلامة لطائرة "بوينغ 787" يعود إلى دائرة الجدل بعد حادثة تحطم في الهند
103 شهداء في غزة خلال 24 ساعة.. وأونروا: آلية المساعدات الأمريكية مهينة وخطرة
قانون "المقاتلين غير الشرعيين".. أداة الاحتلال لشرعنة الاعتقال الجماعي خارج القانون
إيران تعلن إنشاء مركز جديد لتخصيب اليورانيوم رداً على قرار الوكالة الدولية للطاقة الذرية
"لم ينج أحد".. تحطُّم طائرة هندية على متنها 242 راكباً
أنقرة: الاعتداء على "مادلين" انتهاك للقانون الدولي وعزم تركيا في مكافحة الإرهاب لم يتراجع
تركيا تدعو لتعميق التعاون بين الدول الناطقة بالتركية لمواجهة التحديات العالمية
نساء يفككن الموت.. سوريات على خطوط المواجهة مع الألغام ومخلَّفات الحرب
بواسطة منيرة بالوش
قتلى وجرحى في هجوم روسي على مدن أوكرانية.. وزيلينسكي: روسيا تسعى إلى إضعاف كل أوروبا
الأمم المتحدة: عدد النازحين عالمياً يتجاوز 122 مليوناً وسط انخفاض الدعم الدولي
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us