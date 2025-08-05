وفي مقابلة مع شبكة CNBC، أوضح ترمب أن "الرئيس الصيني طلب عقد اجتماع، ومن المرجح أن يكون قبل نهاية العام إذا توصلنا إلى اتفاق، أما إذا لم يحدث، فلن يُعقد أي لقاء".

وكشف ترمب عن نية إدارته فرض رسوم جديدة على واردات الأدوية وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وهي إجراءات يُتوقع أن تؤثر بشكل مباشر في السوق الصينية.

وأكد أن العلاقات التجارية مع بكين تسير بشكل إيجابي، مضيفاً: "نقترب جداً من التوصل إلى اتفاق، ونتوافق مع الصين بشكل جيد للغاية"، في إشارة إلى التقدم في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.