ترمب يؤكد اقتراب الاتفاق التجاري مع الصين.. ويرجح لقاء “شي” قبل نهاية العام
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب اليوم الثلاثاء، إن بلاده تقترب من إبرام اتفاق تجاري مع الصين، مرجحاً عقد لقاء مع نظيره الصيني شي جين بينغ قبل نهاية العام الجاري، إذا جرى التوصل إلى اتفاق نهائي.
5 أغسطس 2025

وفي مقابلة مع شبكة CNBC، أوضح ترمب أن "الرئيس الصيني طلب عقد اجتماع، ومن المرجح أن يكون قبل نهاية العام إذا توصلنا إلى اتفاق، أما إذا لم يحدث، فلن يُعقد أي لقاء".

وكشف ترمب عن نية إدارته فرض رسوم جديدة على واردات الأدوية وأشباه الموصلات والرقائق الإلكترونية، وهي إجراءات يُتوقع أن تؤثر بشكل مباشر في السوق الصينية.

وأكد أن العلاقات التجارية مع بكين تسير بشكل إيجابي، مضيفاً: "نقترب جداً من التوصل إلى اتفاق، ونتوافق مع الصين بشكل جيد للغاية"، في إشارة إلى التقدم في المحادثات التي تهدف إلى إنهاء التوترات الاقتصادية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وكان وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، قد صرّح الأسبوع الماضي بأن لدى الولايات المتحدة "مقومات لإبرام اتفاق" مع الصين، مشيراً إلى محادثات جرت مؤخراً بين مسؤولين من البلدين في العاصمة السويدية استوكهولم.

وتواجه الصين مهلة تنتهي في 12 أغسطس/آب للتوصل إلى اتفاق دائم بشأن الرسوم الجمركية، بعد اتفاقات مبدئية جرت في مايو/أيار ويونيو/حزيران من العام الجاري للحد من الإجراءات الانتقامية.

وفي حال فشل المحادثات، قد تعود الرسوم الجمركية الأمريكية إلى مستويات مرتفعة جداً، ما قد يعرّض سلاسل التوريد العالمية لاضطرابات جديدة.

