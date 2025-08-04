جاء تصريح تيتيه عقب لقائها وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطةفي الرباط، حيث أوضحت أن ليبيا تمرّ بمرحلة شديدة الحساسية تخلّلَتها توترات في طرابلس وتحديات واجهت الانتخابات البلدية خلال الأشهر الأخيرة.

وأشادت تيتيه بدور المغرب في تيسير الحوار بين الأطراف الليبية، مذكّرة باحتضان مدن مغربية مثل بوزنيقة والصخيرات وطنجة جولات حوار سابقة بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، فضلاً عن لقاءات لتوحيد المجلس النيابي بشقَّيه في طرابلس وطبرق.

وأضافت أن المغرب يظل شريكاً أساسياً في الجهود الهادفة إلى التوافق بين الفرقاء الليبيين، مشيرة إلى مساهمته في تحقيق تَقدُّم ملموس في هذا المسار.