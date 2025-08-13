13 أغسطس 2025
وأفاد بيان، صادر عن الوزارة أنها “تعاملت مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن مشروبات ملوثة بالميثانول”، إذ “أسفرت عن 13 حالة وفاة، و51 حالة تطلبت غسيلاً كلوياً عاجلاً، و21 حالة عمى أو تأثر بالبصر، و31 حالة احتاجت إلى تنفس صناعي، منذ السبت”.
وقالت الوزارة إن جميع تلك الحالات من جنسيات آسيوية، وأوضحت أن هناك “تنسيقاً مستمراً مع الجهات الأمنية والمعنية”.
وتحظر السلطات الكويتية استيراد الكحول منذ عام 1964، وقد جرى تجريم استهلاكه في ثمانينيات القرن الماضي.
جدير بالذكر أن قسماً كبيراً من سكان الكويت هم عمال مهاجرون من جنوب آسيا تعمل أغلبيتهم في قطاعات البناء والخدمات المنزلية وتجارة التجزئة.
مصدر:TRT ARABI