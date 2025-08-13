وأفاد بيان، صادر عن الوزارة أنها “تعاملت مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن مشروبات ملوثة بالميثانول”، إذ “أسفرت عن 13 حالة وفاة، و51 حالة تطلبت غسيلاً كلوياً عاجلاً، و21 حالة عمى أو تأثر بالبصر، و31 حالة احتاجت إلى تنفس صناعي، منذ السبت”.

وقالت الوزارة إن جميع تلك الحالات من جنسيات آسيوية، وأوضحت أن هناك “تنسيقاً مستمراً مع الجهات الأمنية والمعنية”.