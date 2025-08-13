سياسة
1 دقيقة قراءة
الكويت.. وفاة 13 شخصاً جراء تناول مشروبات كحولية ملوثة بالميثانول
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، وفاة 13 شخصاً منذ السبت جراء تسمّم كحولي ناجم عن تناول مشروبات ملوثة بمادة الميثانول، مشيرة إلى تلقي عشرات آخرين رعاية طبية عاجلة.
الكويت.. وفاة 13 شخصاً جراء تناول مشروبات كحولية ملوثة بالميثانول
وزارة الصحة الكويتية / Others
13 أغسطس 2025

وأفاد بيان، صادر عن الوزارة أنها “تعاملت مع 63 حالة تسمم كحولي ناتج عن مشروبات ملوثة بالميثانول”، إذ “أسفرت عن 13 حالة وفاة، و51 حالة تطلبت غسيلاً كلوياً عاجلاً، و21 حالة عمى أو تأثر بالبصر، و31 حالة احتاجت إلى تنفس صناعي، منذ السبت”.

وقالت الوزارة إن جميع تلك الحالات من جنسيات آسيوية، وأوضحت أن هناك “تنسيقاً مستمراً مع الجهات الأمنية والمعنية”.

اختيارات المحرر

وتحظر السلطات الكويتية استيراد الكحول منذ عام 1964، وقد جرى تجريم استهلاكه في ثمانينيات القرن الماضي.

جدير بالذكر أن قسماً كبيراً من سكان الكويت هم عمال مهاجرون من جنوب آسيا تعمل أغلبيتهم في قطاعات البناء والخدمات المنزلية وتجارة التجزئة.

مصدر:TRT ARABI
اكتشف
رئيس الاستخبارات السابق في تسجيلات مسرّبة.. ماذا قال عن 7 أكتوبر وقيادة الجيش؟
توماس باراك: لبنان اتخذ الخطوة الأولى بقرار حصر السلاح بيد الدولة وعلى إسرائيل اتخاذ خطوة في المقابل
شهداء وجرحى في مجازر جديدة للاحتلال بقطاع غزة.. والعفو الدولية: إسرائيل تطبق سياسة تجويع متعمدة
لسد نقص الجنود.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يخطط لاستقدام مُجندين من اليهود في الخارج
أكثر من مليون إسرائيلي يشاركون في إضراب عامّ ومظاهرات ضد نتنياهو
أكثر من 40 مفقوداً بعد غرق قارب في ولاية سوكوتو بنيجيريا
رئيس الأركان الإسرائيلي يصدّق على خطة احتلال غزة و"الكابينت" يعقد اجتماعاً نهاية الأسبوع لإقرارها
رئيس الوزراء الفلسطيني يبحث في مصر حرب غزة قبيل توجهه لزيارة معبر رفح
إضراب عام واحتجاجات حاشدة في تل أبيب بمشاركة غالانت واعتقال عشرات المتظاهرين
"لمخالفتها القوانين".. الحكومة الليبية تقرر منع أنشطة شركة "هواوي" داخل البلاد
قادة أوروبا يجتمعون من أجل أوكرانيا.. وزيلينسكي يستعد للقاء ترمب
"لإصابته بالجرب".. تدهور صحة معتقل فلسطيني داخل سجن النقب الإسرائيلي
258 شهيداً بسبب التجويع في غزة وممرضة أمريكية: سوء التغذية يضرب الطواقم الطبية
ثلاثة قتلى و8 مصابين في عملية إطلاق نار بمدينة نيويورك الأمريكية
قوات الاحتلال تشن حملة اعتقالات واسعة ومستوطنون يقتحمون الأقصى ويعتدون على فلسطينيين بالضفة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us