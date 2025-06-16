الهجمات على إيران
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واشنطن تنقل حاملة الطائرات "نيميتز" نحو الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر الإسرائيلي-الإيراني
أظهرت بيانات موقع "مارين ترافيك" لتتبع السفن أن حاملة الطائرات الأمريكية "يو إس إس نيميتز" غادرت بحر الصين الجنوبي صباح اليوم الاثنين متجهة غرباً، بعد إلغاء رسوها المخطط في ميناء بوسط فيتنام.
واشنطن تنقل حاملة الطائرات "نيميتز" نحو الشرق الأوسط وسط تصاعد التوتر الإسرائيلي-الإيراني
حاملة الطائرات النووية التابعة للبحرية الأمريكية "نيميتز" / AP
منذ 6 ساعات

وكانت الحاملة قد خططت لزيارة مدينة دانانج في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لكن مصدرين، أحدهما دبلوماسي، أكدا لوكالة رويترز إلغاء الرسو الرسمي المقرر في 20 يونيو/حزيران، وأشارا إلى أن السفارة الأمريكية في هانوي بررت الإلغاء بـ"متطلبات عملياتية طارئة".

من جهته، ذكر الموقع الإلكتروني لقائد الأسطول الأمريكي في المحيط الهادئ أن مجموعة "نيميتز كاريير سترايك جروب" أجرت الأسبوع الماضي عمليات أمنية بحرية في بحر الصين الجنوبي، ضمن إطار الوجود الروتيني للبحرية الأمريكية في منطقتي المحيطين الهندي والهادئ.

وأظهرت بيانات "مارين ترافيك" أن الحاملة اتجهت صباح اليوم الاثنين غرباً نحو الشرق الأوسط، تزامناً مع تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران.

وبدأت إسرائيل فجر الجمعة الماضي هجوماً واسعاً على إيران بعشرات المقاتلات، سمّته "الأسد الصاعد"، وقصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ بمناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

وفي مساء اليوم نفسه، بدأت إيران الرد على الهجوم بسلسلة من الضربات الصاروخية الباليستية والطائرات المسيّرة، بلغت 11 موجة حتى مساء الأحد، وأسفرت عن 14 قتيلاً وأكثر من 345 مصاباً، إضافة إلى أضرار مادية كبيرة طالت مباني ومركبات، وفق ما أفادت به وزارة الصحة الإسرائيلية.

مصدر:TRT ARABI
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