لبنان
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خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
قُتل ثلاثة أشخاص اليوم الثلاثاء في غارة شنتها طائرة مسيّرة إسرائيلية على سيارة في بلدة كفر دجال بمحافظة النبطية جنوب لبنان، في أحدث خرق لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله.
خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
دمار لحق بقريتهم جراء الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي في عيتا الشعب، وهي قرية حدودية لبنانية مع إسرائيل، جنوب لبنان، الأحد 26 يناير/كانون الثاني 2025. / AP
24 يونيو 2025

ونقلت وكالة الأنباء اللبنانية عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة تأكيده مقتل ثلاثة أشخاص جراء استهداف سيارة بصاروخين أطلقتهما طائرة مسيّرة إسرائيلية على طريق كفر دجال، ما أدى إلى اشتعالها.

وأشار المركز إلى تحليق الطائرات المسيّرة الإسرائيلية في أجواء النبطية منذ الصباح.

وحتى الساعة 7:30 مساءً لم يصدر أي تعليق رسميّ من جيش الاحتلال الإسرائيلي حول الحادث.

يأتي ذلك بعد يومين من مقتل ثلاثة آخرين في غارتين جويتين استهدفت الأولى بلدة حولا في قضاء مرجعيون، والثانية استهدفت دراجة نارية في بلدة كفرجوز ضمن المحافظة نفسها.

وشنت إسرائيل عدواناً على لبنان في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تحوّل في 23 سبتمبر/أيلول 2024 إلى حرب واسعة أسفرت عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

ومنذ دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، سجلت إسرائيل آلاف الخروقات التي أسفرت عمّا لا يقلّ عن 219 قتيلاً و508 جرحى، وفق إحصائيات لوكالة الأناضول مستندة إلى بيانات رسمية.

وفي سياق مخالف للاتفاق، نفّذ جيش الاحتلال انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، لكنه يواصل احتلال خمسة تلال لبنانية استولى عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT ARABI
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خروقات مستمرة.. 3 قتلى بقصف مسيّرة إسرائيلية سيارة جنوبي لبنان
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