سياسة
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ماذا تعرف عن المطارد الفلسطيني إبراهيم النابلسي الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟
أعلن الجيش الإسرائيلي اغتيال المطارَد الفلسطيني إبراهيم النابلسي، الذي تعتبره إسرائيل أحد أبرز المطلوبين لديها. إليكم ما نعرفه عنه.
ماذا تعرف عن المطارد الفلسطيني إبراهيم النابلسي الذي أعلنت إسرائيل اغتياله؟
الجيش الإسرائيلي يعلن أن قواته اغتالت المطارَد الفلسطيني إبراهيم النابلسي
9 أغسطس 2022

أعلن الجيش الإسرائيلي الثلاثاء أن قواته قتلت المطارَد الفلسطيني إبراهيم النابلسي، في اقتحام البلدة القديمة من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الجيش على حسابه في تويتر: "في نهاية عملية مطاردة وعملية مشتركة للجيش الإسرائيلي و(جهاز الأمن العام) الشاباك، قُتل إبراهيم النابلسي صباح اليوم في مدينة في نابلس".

وأضاف أنه يشتبه في ارتكاب النابلسي "عدة هجمات إطلاق نار على مدنيين وعسكريين من دورية في منطقة نابلس ومحيطها، بما في ذلك عمليات إطلاق نار على مجمع قبر يوسف".

وحاصرت قوات الاحتلال منزلاً في البلدة القديمة بنابلس منذ ساعات الصباح، وسط تردد أنباء في الإعلام العبري بأن المستهدَف واحد من أبرز المطلوبين لإسرائيل.

ويُعَدّ الشاب إبراهيم النابلسي، أحد المقاومين الفلسطينيين المعروفين في نابلس، وكان نجا من عدة محاولات اغتيال سابقة.

وفي فبراير/شباط الماضي نجا النابلسي من محاولة اغتيال نفذتها القوات الخاصة التابعة للجيش الإسرائيلي، لكنها اغتالت ثلاثة من رفاقه، وتحدى النابلسي الجيش الإسرائيلي بعد أن ظهر في جنازتهم.

وفي آخر يوليو/تموز الماضي أفلت النابلسي من عملية عسكرية أخرى نفذها الجيش الإسرائيلي، بعد حصار منزل في البلدة القديمة بنابلس، واستُشهد فيها رفيقاه الشابَّان عبود صبح ومحمد العزيزي.

واستمر النابلسي في تحدي الجيش الإسرائيلي إذ شارك في تشييع رفيقيه الشهيدين.

ورغم مطاردته المستمرة من الجيش الإسرائيلي، تزعم وسائل إعلام عبرية وقوف النابلسي خلف عملية إطلاق النار التي وقعت في يونيو/حزيران الماضي، واستهدفت قائد لواء "السامرة" في الجيش إذ أصيب مع أربعة مستوطنين إسرائيليين أثناء اقتحامهم منطقة قبر يوسف في نابلس.

وكان النابلسي صرح في مقابلة سابقة: "أنا ماشي على درب الشهداء رفقاء دربي، وأصحابي اللي اغتالتهم القوة الإسرائيلية، ورفضت الاستسلام وما راح ياخدوني إلا اغتيال".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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