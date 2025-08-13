جاء ذلك في تصريح وجهه بن غفير خلال جلسة استماع في لجنة الداخلية بالكنيست الإسرائيلي يوم الثلاثاء، بحسب ما نشرت قناة "الكنيست" على منصة "إكس" الأمريكية.

وفي حديثه خلال الجلسة، قال بن غفير مخاطباً رئيس بلدية نيشر: "أُصدر أمراً بهدم قبر عز الدين القسام، وستتولى الشرطة تنفيذ الهدم وتأمينه". وأضاف الوزير المتطرف: "لا يمكن للإرهابيين أن يرتاحوا حتى في الموت"، في إشارة إلى القسام ومكان قبره.

ويقع قبر عز الدين القسام منذ عام 1935 في مقبرة بلدة الشيخ، الاسم التاريخي للمنطقة، والمعروفة اليوم بمقبرة نيشر في قضاء مدينة حيفا. ويعد هذا القبر من المعالم التاريخية في البلدة، وهو مرتبط بشخصية بارزة في التاريخ الفلسطيني والإسلامي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يطالب فيها مسؤولون إسرائيليون بهدم أو إزالة قبر عز الدين القسام، إذ سبق أن جدد إسحاق كروزر، عضو الكنيست عن حزب "القوة اليهودية" الذي يرأسه بن غفير، دعوته لإزالة القبر في السادس من أغسطس/آب الجاري.

وقال كروزر في تصريحات للقناة 14 الإسرائيلية آنذاك، إن "لجنة الداخلية في الكنيست ستناقش الأسبوع المقبل نقل القبر من بلدة نيشر".