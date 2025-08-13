وأكدت الخارجية المصرية في بيان، غداة حديث من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في هذا الصدد، والذي لاقى رفضاً عربياً، “حرصها على إرساء السلام في الشرق الأوسط، وتدين ما أثير ببعض وسائل الإعلام الإسرائيلية حول ما يسمى بإسرائيل الكبرى".

وأوضحت أنها "طالبت بإيضاحات لهذا، في ظل ما يعكسه هذا الأمر من إثارة لعدم الاستقرار وتوجه رافض لخسارة السلام بالمنطقة والإصرار على التصعيد"، دون أن توضح من أي جهة طلبت إيضاحات.

وشدد البيان، على أن هذا الأمر "يتعارض مع تطلعات الأطراف الإقليمية والدولية المحبة للسلام والراغبة في تحقيق الأمن والسلام لجميع شعوب المنطقة". وأكد أنه "لا سبيل لتحقيق السلام إلا من خلال العودة للمفاوضات وإنهاء الحرب على غزة وصولاً لإقامة دولة فلسطينية".

في سياق متصل، أعربت الخارجية السعودية، الأربعاء، عن إدانة المملكة بأشد العبارات للتصريحات الصادرة عن نتنياهو، مؤكدة رفضها التام للمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال.

وقالت الخارجية، في بيان نشرته عبر منصة شركة "إكس" الأمريكية، إن "المملكة تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي حيال ما يسمى (رؤية إسرائيل الكبرى)، ورفضها التام للأفكار والمشاريع الاستيطانية والتوسعية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي".

وجددت المملكة تأكيدها الحق التاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على أراضيه، استناداً إلى القوانين الدولية ذات الصلة.

كما اعتبرت قطر، الأربعاء، تصريحات نتنياهو امتداداً لنهج الغطرسة وتأجيج الأزمات، مطالبة بتضامن دولي لمواجهة تلك الاستفزازات التي تعرض "المنطقة لمزيد من العنف والفوضى".

وقالت الخارجية القطرية في بيان إن "دولة قطر تعرب عن إدانتها واستنكارها لتصريحات رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بشأن ما يسمى بـ(رؤية إسرائيل الكبرى)".

وفي وقت سابق، أدان الأردن تصريحات نتنياهو معتبراً إياها "تهديداً لسيادة الدول". وشددت على أن "هذه الأوهام العبثية التي تعكسها تصريحات المسؤولين الإسرائيليين لن تنال من الأردن والدول العربية ولا تنتقص من الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".

وأشارت الخارجية الأردنية في بيان، إلى أن هذه التصريحات والممارسات "تعكس الوضع المأزوم للحكومة الإسرائيلية ويتزامن مع عزلتها دولياً في ظل استمرار عدوانها على غزة والضفة الغربية المحتلتين".

واعتبرت الجامعة العربية، الأربعاء، تصريحات نتنياهو، استباحة لسيادة دول عربية وأوهام مرفوضة تهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.

وقالت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان، إنها "تدين بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بشأن اقتطاع أجزاء من أقاليم دول عربية ذات سيادة، توطئة لإقامة ما سماه (إسرائيل الكبرى)".