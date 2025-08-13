يأتي ذلك في إطار ردود الفصائل الفلسطينية على حرب الإبادة الجماعية التي تواصل إسرائيل ارتكابها بغزة منذ 22 شهراً.

وقالت كتائب "القسام"، في بيان، إن مقاتليها استهدفوا "دبابتي ميركافاه صهيونيتين بقذيفتي الياسين 105 وعبوة جانبية، بالقرب من دوّار أبو حميد وسط خان يونس".

ولم تشر "القسام" في بيانها إلى إيقاع خسائر بشرية في صفوف القوات الإسرائيلية، فيما لم يصدر عن الجيش تعقيب فوري على الحادثة.