ونقلت قناة القاهرة الإخبارية، عن المصدر الذي وصفته بالمطلع، أن "وفد حماس التقى اليوم (الأربعاء) رئيس المخابرات العامة المصرية (حسن محمود رشاد) لبحث سبل دفع جهود التهدئة في غزة".

وأكد المصدر أن "مصر تكثف اتصالاتها مع الأطراف كافة للوصول إلى تهدئة تمهيداً لإنهاء الحرب"، وأفاد، بأن حماس، "أكدت حرصها على سرعة العودة لمفاوضات وقف إطلاق النار والتهدئة"، كما ثمنت "الجهود المصرية لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة وإغاثة أبناء القطاع".

والثلاثاء، أعلنت حماس أن وفداً من الحركة برئاسة خليل الحية، وصل إلى القاهرة، وبدأ محادثات تمهيدية للقاءات مقررة الأربعاء، لبحث سبل وقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية.

كما كشف وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء، أن القاهرة تعمل مع قطر والولايات المتحدة على "العودة إلى مقترح هدنة الستين يوماً في قطاع غزة"، ولم يوضح تفاصيل أخرى عن المقترح، الذي برز في آخر جولة مفاوضات غير مباشرة بين حركة حماس وإسرائيل بالدوحة، والتي انتهت في 24 يوليو/تموز الماضي من دون نتيجة.

وحينها، قالت وسائل إعلام عبرية، إن المقترح يتضمن وقف إطلاق نار لـ60 يوماً، يتخللها الإفراج عن 10 أسرى إسرائيليين أحياء على مرحلتين (8 في اليوم الأول واثنان في اليوم الخمسين)، كما شمل إعادة جثامين 18 لأسرى آخرين على ثلاث مراحل، مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين وزيادة المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر.

وتقدّر تل أبيب وجود 50 أسيراً إسرائيلياً بغزة، منهم 20 أحياء، بينما يقبع بسجونها أكثر من 10 آلاف و800 فلسطيني يعانون تعذيباً وتجويعاً وإهمالاً طبياً، أودى بحياة العديد منهم، حسب تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية وإسرائيلية.