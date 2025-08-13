جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره السوري أسعد الشيباني، اليوم الأربعاء، في العاصمة أنقرة.

وأكد فيدان أن أنقرة لن تتسامح مع التطورات المتعلقة بـ"PKK/ YPG" الإرهابي في سوريا، ووجه خطابه لـ"YPG" الإرهابي قائلاً: "تخلوا عن تهديد تركيا والمنطقة عبر الإرهابيين الذين جمعتموهم من شتى أنحاء العالم".

وأضاف الوزير التركي: "بدأنا نشاهد تطورات لا يمكننا التسامح معها ونرى أن عناصر التنظيم الإرهابي لم يخرجوا من سوريا"، وشدّد على أن أنقرة لا تملك رفاهية البقاء مرتاحة في جوٍّ لا تُلبى فيه المطالب الأمنية لتركيا بسوريا.

وأكد فيدان ضرورة تخلي ما يُعرف بقوات "قسد" واجهة تنظيم PKK/YPG الإرهابي وقياداتها عن سياسة كسب الوقت والمماطلة، مبيناً أن الفوضى التي ينتظرونها لن تحدث، وحتى إن حدثت فلن تحقق النتيجة التي يتمنونها أبداً.

ورداً على سؤال بشأن تصريحات لـ"PKK/YPG" الإرهابي التي أعلن فيها عدم نيته إلقاء السلاح وعدم تطبيق اتفاق 10 مارس/آذار الماضي مع حكومة دمشق، أجاب فيدان بأن أنقرة تتحلى بنية طيبة تجاه سوريا، وتؤمن بضرورة حماية حقوق الجميع ومعتقداتهم وثقافتهم وهويتهم.