وتحدث الوزير بيرقدار في مقابلة مع قناة سكاي نيوز عربية، عن أنشطة التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي في تركيا، وصادرات الغاز الطبيعي والكهرباء إلى سوريا، وخط أنابيب نقل النفط العراقي عبر تركيا، وفق بيان صار عن وزارة الطاقة والموارد الطبيعية التركية.

وشدد على الأهمية الكبيرة لخدمات البنية التحتية، كالطاقة والمياه، لعودة الحياة في سوريا إلى طبيعتها، مشيراً إلى النجاح في إيصال الغاز الأذربيجاني إلى سوريا عبوراً بالأراضي التركية يوم 2 أغسطس/آب الحالي.

ولفت في هذا الإطار إلى مشاركة صندوق قطر للتنمية في مشروع إيصال الغاز الأذربيجاني إلى سوريا، مُبيّناً أن المشروع بدأ ضمن مسار ثنائي ثم تطور لاحقاً إلى مشروع إنساني مهم متعدد الأطراف.

وذكر الوزير التركي أن كمية الغاز القادمة من أذربيجان إلى سوريا تبلغ حالياً نحو 3.4 ملايين متر مكعب يومياً، وأن خط الأنابيب الذي ينقل هذا الغاز تبلغ سعته نحو 6 ملايين متر مكعب.

وأكد بيرقدار أن الأطراف تعمل على رفع كمية الغاز الأذربيجاني إلى سوريا إلى 6 ملايين متر مكعب، مبيناً أن هذه الكمية قادرة على توليد نحو ألف و200 ميغاواط من الكهرباء مما يلبي احتياجات نحو 5 ملايين أسرة في سوريا.

وأوضح أن تركيا تهدف إلى توفير إمدادات الغاز الطبيعي على المدى الطويل إلى سوريا لتوليد الكهرباء.

وفي 12 يوليو/تموز الماضي، وقعت سوريا وأذربيجان مذكرة تفاهم تتضمن التعاون والتنسيق في مجالات الطاقة وتوريد الغاز الطبيعي إلى سوريا عبر تركيا.

وفي 2 أغسطس/آب، بدأت المرحلة الأولى من مشروع ضخ الغاز من أذربيجان عبر تركيا إلى الأراضي السورية بتمويل قطري، وتتضمن توريد نحو 3.4 مليون متر مكعب من الغاز يومياً، تُخصص لاستخدامها في تشغيل محطات التوليد العاملة على الغاز.

وتعاني سوريا منذ أكثر من عقد أزمة حادة في قطاع الكهرباء نتيجة الحرب التي شهدتها البلاد، ما انعكس سلباً على قطاعات الخدمات والإنتاج الصناعي والزراعي.

وفيما يخص تصدير الكهرباء بشكل مباشر إلى سوريا، أوضح بيرقدار أن تركيا تصدر في الوقت الراهن 281 ميغاواط من الكهرباء إلى سوريا من خلال 8 نقاط.