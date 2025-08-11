وأفادت مصادر بأن الرئيس أردوغان استقبل في دار الضيافة بمطار أتاتورك بإسطنبول، رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو.

وكانت تركيا والسنغال قد أبرمتا يوم الخميس الماضي، أربع اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور أردوغان وسونكو الذي يجري زيارة رسمية لتركيا تلبية لدعوة تلقَّاها من الرئيس التركي. ​​​​​​​

وقال سونكو إنّ “تركيا وقفت دائما إلى جانب بلاده”، مشيراً إلى أنّ “تركيا دولة شقيقة لنا، وستظل دائما إلى جانبنا، ونحن أيضا سنكون دائما إلى جانبها”.