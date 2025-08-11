تركيا
أردوغان يلتقي رئيس وزراء السنغال في إسطنبول
التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، في مدينة إسطنبول.
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو في إسطنبول / AA
11 أغسطس 2025

وأفادت مصادر بأن الرئيس أردوغان استقبل في دار الضيافة بمطار أتاتورك بإسطنبول، رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو.

وكانت تركيا والسنغال قد أبرمتا يوم الخميس الماضي، أربع اتفاقيات في مجالات مختلفة، بحضور أردوغان وسونكو الذي يجري زيارة رسمية لتركيا تلبية لدعوة تلقَّاها من الرئيس التركي. ​​​​​​​

وقال سونكو إنّ “تركيا وقفت دائما إلى جانب بلاده”، مشيراً إلى أنّ “تركيا دولة شقيقة لنا، وستظل دائما إلى جانبنا، ونحن أيضا سنكون دائما إلى جانبها”.

ولفت إلى أن جهود الرئيس أردوغان في تنمية وتطوير تركيا كانت دائماً محل تقدير كبير بالنسبة للسنغال.

وأردف: "كما قال رئيس جمهورية السنغال، لقد جعلتم من تركيا اليوم دولة ناجحة على الساحة العالمية. أنتم تلهموننا، وستواصلون إلهامنا".

