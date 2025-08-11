وقال الرئيس أردوغان خلال رسالة مصورة بمناسبة الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة، إنّ “من مسؤولية الجميع المشاركة في جعلها منبراً للعدالة، تجاه الظلم الذي يتعرض له الشعب الفلسطيني”.
وهنأ أردوغان الأمم المتحدة التي تُعَدّ تركيا من بين أعضائها المؤسِّسين عام 1945، مضيفاً: “إنني أعتقد أن من مسؤوليتنا جميعاً أن نجعل الأمم المتحدة منبراً يمثل العدالة العالمية في مواجهة المظالم التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني منذ سنوات طويلة، خصوصاً في غزة".
وتابع: “من أجل تحقيق ذلك، يجب اتخاذ خطوات لتعزيز دور الأمم المتحدة بحيث تستعيد قدرتها على إرساء السلام والرفاهية والثقة المتبادلة والتضامن على الصعيد الدولي، ودفعها نحو المستقبل، بنفس العزيمة التي أظهرتها الدول المؤسِّسة التي وضعت أُسُس هذه المنظمة قبل 80 عاماً”
وأضاف: "تركيا عازمة على دعم جميع جهود الإصلاح، بما في ذلك مبادرة الأمم المتحدة 80 التي أُطلقت بقيادة الأمين العام، ولعب دور نشط في الجهود الرامية إلى جعل الأمم المتحدة كياناً فعالاً وذا كفاءة وقوياً مالياً".
وأردف: "تأكيداً لشعارنا ’العالم أكبر من خمسة’ الذي يرتكز على إصلاح مجلس الأمن الدولي، فإننا نقول: من الممكن إنشاء عالم أعدل"، داعياً الدول الأعضاء إلى اتخاذ خطوات فورية تجعل الأمم المتحدة أملاً للبشرية مجدداً، وتمنى أن تعود الذكرى الـ80 لتأسيس الأمم المتحدة بالخير على البشرية جمعاء.