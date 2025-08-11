جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بناء على طلب أرمينيا، حسب منشور لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر منصة "إكس".
وهنّأ أردوغان خلال الاتصال، رئيس الوزراء الأرميني بشأن إعلان السلام الذي وقعته يريفان مع أذربيجان الجمعة الماضي، مشدداً على أن الإرادة التي أظهرها الطرفان لتحقيق السلام مهمة للاستقرار الإقليمي، ويجب ترجمتها إلى إجراءات ملموسة.
وأشار إلى أن المحادثات بين تركيا وأرمينيا ستتواصل على المستوى الفني للمضي قدما بعملية التطبيع، وأن الجهود ستستمر بهذا الصدد.
والجمعة، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وباشينيان إعلاناً مشتركاً باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.
وتوصلت أذربيجان وأرمينيا في مارس/آذار 2025، إلى تفاهم بشأن نص اتفاقية السلام المزمع توقيعها بين البلدين.
وتشترط باكو على يريفان "تعديل الدستور" من أجل السلام، بعد إزالة المواد المناقضة لوحدة الأراضي الأذربيجانية وسيادتها الموجودة في الدستور الأرميني واللوائح القانونية الأخرى.
كما تطالب بحل "مجموعة مينسك" التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والتي تأسست لحل الأزمة بين أذربيجان وأرمينيا.
وفي 27 سبتمبر/أيلول 2020 أطلق الجيش الأذربيجاني عملية لتحرير أراضيه في إقليم قره باغ من الاحتلال الأرميني، وبعد معارك استمرت 44 يوماً توصل البلدان إلى اتفاق وقف إطلاق نار واستعادت باكو بموجبه السيطرة على محافظات محتلة.