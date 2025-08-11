جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الرئيس أردوغان ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، بناء على طلب أرمينيا، حسب منشور لدائرة الاتصال بالرئاسة التركية عبر منصة "إكس".

وهنّأ أردوغان خلال الاتصال، رئيس الوزراء الأرميني بشأن إعلان السلام الذي وقعته يريفان مع أذربيجان الجمعة الماضي، مشدداً على أن الإرادة التي أظهرها الطرفان لتحقيق السلام مهمة للاستقرار الإقليمي، ويجب ترجمتها إلى إجراءات ملموسة.

وأشار إلى أن المحادثات بين تركيا وأرمينيا ستتواصل على المستوى الفني للمضي قدما بعملية التطبيع، وأن الجهود ستستمر بهذا الصدد.

والجمعة، وقّع الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف وباشينيان إعلاناً مشتركاً باسم "خريطة طريق في سبيل السلام"، عقب قمة ثلاثية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض.