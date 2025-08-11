وقال قورتولموش في رسالة تعزية نشرها عبر منصة إكس، إنّ "الصحفي الشجاع أنس الشريف، صوت غزة وضميرها ورمز مقاومتها، استشهد ببسالة جراء العدوان الإسرائيلي الغادر".

وتابع: "أستذكر بالرحمة رمز التضحية والشجاعة أنس، وأتقدم بأحر التعازي إلى عائلته وأهالي غزة وجميع أفراد الأسرة الإعلامية. أسأل الله أن يجعل مثواه الجنة ويرفع درجته في عليين".

وذكر أنّ الشريف بجهوده الشجاعة في نقل الحقيقة إلى العالم، بات ضميراً ليس لغزة فحسب بل للإنسانية جمعاء، وأخذ مكانه في الصفوف الأمامية لجبهة الإنسانية.

وشدد على أنّ “هذا الاعتداء الغادر على الإنسانية لن يُنسى أبداً، ونضالنا سيزداد قوة. وسيكون النصر حتماً حليف الكرامة الإنسانية يوماً ما".

وفجر الاثنين، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة إن "الزملاء الذين اغتالتهم يد الغدر الإسرائيلية هم: أنس الشريف، ومحمد قريقع، والمصوران الصحفيان إبراهيم ظاهر ومؤمن عليوة، ومساعدهم محمد نوفل".