خرق متواصل لوقف النار.. مقتل إعلامي لبناني جراء قصف إسرائيلي مركبته بالنبطية
قُتل إعلامي لبناني، اليوم الجمعة، جراء قصف طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي مركبته في أثناء سيرها في قضاء النبطية جنوب لبنان، وذلك في خرق إسرائيلي جديد لاتفاق وقف إطلاق النار القائم منذ نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2024.
قصف جيش الاحتلال مركبة كان يستقلها الإعلامي محمد شحادة على طريق في قضاء النبطية / Reuters
8 أغسطس 2025

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق في قضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيد"، بينما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "فرق الإسعاف انتشلت جثة شهيد من السيارة المستهدفة على طريق صيدا-صور".

ولفتت إلى أنه "جرى نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما لا يزال الطيران المسيّر المعادي يحلّق على علو منخفض في المنطقة المستهدفة".

وفي بيان لاحق، ذكرت الوكالة أن القتيل الذي سقط بالغارة هو مدير موقع "هوانا لبنان" الإعلامي محمد شحادة. ونقلت عن بيان لزملائه نعوه فيه أن "شحادة لم يكن مجرد ناقل خبر، بل كان صوت الميدان وصورة الواقع، يواجه الخطر ليُوصل الكلمة الحرة من قلب الحدث، مؤمناً بأن الصحافة أمانة في عنق صاحبها".

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت منطقة عدلون في النبطية، وقضت على محمد شحادة مسؤول استخبارات في قوة الرضوان بحزب الله".

وقبلها بساعات، قُتل 8 أشخاص بينهم سوري، وأصيب 12 آخرون، جراء ثلاث غارات إسرائيلية استهدفت مناطق بشرق وجنوب لبنان، في حصيلة هي الأكبر منذ 3 أسابيع، وفق وكالة الأنباء اللبنانية.

وشنت إسرائيل في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2023 عدواناً على لبنان، تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن 280 قتيلاً و586 ​​​​​​​ جريحاً، وفق بيانات رسمية.

وفي تحدّ لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحاباً جزئياً من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال سيطر عليها خلال الحرب الأخيرة.

مصدر:TRT Arabi
