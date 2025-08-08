وأفادت وزارة الصحة اللبنانية في بيان، بأن "غارة العدو الإسرائيلي على طريق في قضاء النبطية، أدت إلى سقوط شهيد"، بينما ذكرت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية، أن "فرق الإسعاف انتشلت جثة شهيد من السيارة المستهدفة على طريق صيدا-صور".

ولفتت إلى أنه "جرى نقل الجثة إلى أحد مستشفيات المنطقة، فيما لا يزال الطيران المسيّر المعادي يحلّق على علو منخفض في المنطقة المستهدفة".

وفي بيان لاحق، ذكرت الوكالة أن القتيل الذي سقط بالغارة هو مدير موقع "هوانا لبنان" الإعلامي محمد شحادة. ونقلت عن بيان لزملائه نعوه فيه أن "شحادة لم يكن مجرد ناقل خبر، بل كان صوت الميدان وصورة الواقع، يواجه الخطر ليُوصل الكلمة الحرة من قلب الحدث، مؤمناً بأن الصحافة أمانة في عنق صاحبها".

في المقابل، ادعى جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، أن "طائرة تابعة لسلاح الجو هاجمت منطقة عدلون في النبطية، وقضت على محمد شحادة مسؤول استخبارات في قوة الرضوان بحزب الله".