سوريا الجديدة
الثاني خلال أقل من شهر.. الأردن يستضيف الثلاثاء اجتماعاً ثلاثياً لبحث أوضاع سوريا
أعلنت وزارة الخارجية الأردنية عن استضافة المملكة اجتماعاً ثلاثياً، الثلاثاء المقبل، مع الولايات المتحدة وسوريا، لبحث الأوضاع في الأخيرة، وهو الثاني بين الأطراف الثلاثة خلال أقل من شهر.
وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني ونظيره الأردني أيمن الصفدي مع المبعوث الأمريكي توماس براك في عمان / AFP
10 أغسطس 2025

وأشارت الخارجية الأردنية في بيان، اليوم الأحد، إلى أنّ "المملكة الأردنية الهاشمية تستضيف بعد غدٍ الثلاثاء، اجتماعاً أردنياً سورياً-أمريكياً مشتركاً، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين".

وأضافت الوزارة أنّ الاجتماع "سيحضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس بارِك، ومُمثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث".

وأوضحت أنه يأتي "استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو/تموز 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك"، مبينة أنه "سيجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‎ أيضاً محادثات ثنائية مع الشيباني ومع بارك".

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.

وضمن مساعيها لاحتواء الأزمة، أعلنت الحكومة السورية 4 اتفاقات لوقف إطلاق النار بالسويداء، آخرها في 19 يوليو/تموز الماضي.

وتبذل الإدارة السورية الجديدة جهوداً مكثفة لضبط الأمن في البلاد، منذ الإطاحة في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بنظام بشار الأسد بعد 24 سنة في الحكم.

وينتشر في محافظة السويداء مجموعات مسلحة خارجة عن القانون، تتبنى توجهاً انفصالياً وترفض الاندماج ضمن مؤسسات الدولة السورية، أبرزها ما يعرف بـ"المجلس العسكري في السويداء"، المدعوم من حكمت الهجري، كما تتهمها أطراف محلية بأنها تحظى بدعم من إسرائيل.

مصدر:TRT ARABI
