وأشارت الخارجية الأردنية في بيان، اليوم الأحد، إلى أنّ "المملكة الأردنية الهاشمية تستضيف بعد غدٍ الثلاثاء، اجتماعاً أردنياً سورياً-أمريكياً مشتركاً، لبحث الأوضاع في سوريا وسبل دعم عملية إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن أمنها واستقرارها وسيادتها، وتلبي طموحات شعبها الشقيق وتحفظ حقوق كل السوريين".

وأضافت الوزارة أنّ الاجتماع "سيحضره وزير الخارجية والمغتربين السوري أسعد الشيباني، وسفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى الجمهورية التركية والمبعوث الأمريكي الخاص لسوريا توماس بارِك، ومُمثّلون عن المؤسسات المعنية في الدول الثلاث".

وأوضحت أنه يأتي "استكمالاً للمباحثات التي كانت استضافتها عمّان بتاريخ 19 يوليو/تموز 2025 لبحث تثبيت وقف إطلاق النار في محافظة السويداء في جنوب سوريا وحل الأزمة هناك"، مبينة أنه "سيجري نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي‎ أيضاً محادثات ثنائية مع الشيباني ومع بارك".

ومنذ 19 يوليو/تموز الماضي، تشهد محافظة السويداء وقفاً لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعاً بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت مئات القتلى.