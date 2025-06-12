وتناولت منصات مثل "Zona Militar" و"Info Defensa" و"Aviacionline" تفاصيل الاتفاق، مشيرةً إلى أن بيع 48 طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "قآن" لإندونيسيا يمثّل "تطوراً تاريخياً ومحورياً في مسيرة الصناعات الدفاعية التركية".

ونشر موقع "Zona Militar" تقريراً بعنوان: "تركيا تحقق اتفاقاً تاريخياً ببيع الطائرة المقاتلة (قآن) إلى إندونيسيا"، مشيراً إلى أن الطائرة نفَّذت أولى طلعاتها الجوية في 21 فبراير/شباط 2024، تلتها رحلة ثانية في 6 مايو/أيار من العام نفسه، وتخضع حالياً لاختبارات تمهيداً لإدخالها الخدمة التشغيلية بحلول عام 2028.

وأضاف التقرير أن "قآن" تمثّل حجر أساس في الرؤية الاستراتيجية التركية لتحقيق الاكتفاء الذاتي الدفاعي، وتقليل الاعتماد على الخارج، عبر توطين التكنولوجيا المتقدمة وتطوير القدرات الوطنية في تصنيع الطائرات الحربية.

أما موقع “Info Defensa” فقد تناول الصفقة تحت عنوان: "تركيا تحصل على أول مشترٍ دولي لطائرتها القتالية (قآن) من الجيل الخامس من خلال بيع 48 طائرة لإندونيسيا"، مشيراً إلى أن هذا الاتفاق يأتي بعد توقيع مذكرة تفاهم ثلاثية في مدريد خلال مايو/أيار الماضي، جمعت بين شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، وشركة "إيرباص"، ووزارة الدفاع الإسبانية.

بدوره، نشر موقع "Aviacionline" خبر الصفقة تحت عنوان: "تركيا تحقق أول صفقة تصدير لطائرتها الحربية (قآن) إلى إندونيسيا"، مضيفاً أن هذه الصفقة تعد أكبر عقد تصدير دفاعي في تاريخ تركيا.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن، أمس الأربعاء، توقيع اتفاق رسمي مع إندونيسيا لتصدير 48 مقاتلة من طراز "قآن"، وكتب عبر منصة إكس: "في إطار الاتفاقية التي وقَّعناها مع صديقتنا وشقيقتنا إندونيسيا، ستُنتَج 48 مقاتلة من طراز (قآن) في تركيا وتُصدَّر إلى إندونيسيا. كما سيُستفاد من القدرات المحلية الإندونيسية في الإنتاج".

وتُعد "قآن" أول مقاتلة تركية من الجيل الخامس، من تطوير شركة "توساش"، وتتميز بقدرتها على تنفيذ مهام قتالية جوّ-جوّ، إلى جانب تنفيذ ضربات دقيقة من خلال فتحات أسلحة داخلية، مع قدرتها على التحليق بسرعات تفوق سرعة الصوت.