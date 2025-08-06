سياسة
ترمب: إحراز تقدّم كبير في محادثات ويتكوف مع بوتين.. والجميع متفق على ضرورة إنهاء الحرب
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الأربعاء، عن تحقيق "تقدم كبير" في المحادثات بين مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو، وذلك في إطار جهود تهدف إلى إنهاء الحرب الروسية-الأوكرانية.
الرئيس الأمريكي دونالد ترمب مع مبعوثه ستيف ويتكوف / Reuters
وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "عقد ممثلي الخاص ستيف ويتكوف لقاءً مثمراً للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جرى إحراز تقدم كبير، والجميع متفق على ضرورة إنهاء هذه الحرب".

وأضاف أنه أبلغ بعض الدول الأوروبية بمضمون اللقاء، مؤكّداً عزمه مواصلة العمل خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف أن لقاء بوتين مع ويتكوف كان “مفيداً وبناءً”، وقال: "أرسلنا بعض الإشارات بشأن أوكرانيا وتلقينا إشارات ذات صلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".

وأكّد المسؤول الروسي أهمية الاجتماع الذي استمر قرابة 3 ساعات، قائلاً: "ناقشنا بشكل خاص الأزمة الأوكرانية وآفاق تطوير التعاون الاستراتيجي المحتمل بين الولايات المتحدة وروسيا".

ومنذ 24 فبراير/شباط 2022 تشن روسيا هجوماً عسكرياً على جارتها أوكرانيا وتشترط لإنهائه تخلي كييف عن الانضمام إلى كيانات عسكرية غربية، وهو ما تعتبره كييف "تدخلاً" في شؤونها.

وكان ترمب أعلن، في 14 يوليو/تموز، منح روسيا مهلة مدتها 50 يوماً للتوصل إلى اتفاق سلام مع أوكرانيا، ملوّحاً بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على واردات السلع الروسية، قبل أن يُقلّص المهلة لاحقاً إلى 10-12 يوماً بدءاً من 28 يوليو/تموز.

