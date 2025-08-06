وقال ترمب في منشور على منصة "تروث سوشيال": "عقد ممثلي الخاص ستيف ويتكوف لقاءً مثمراً للغاية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. جرى إحراز تقدم كبير، والجميع متفق على ضرورة إنهاء هذه الحرب".

وأضاف أنه أبلغ بعض الدول الأوروبية بمضمون اللقاء، مؤكّداً عزمه مواصلة العمل خلال الأيام المقبلة للتوصل إلى تسوية تنهي الصراع.

وفي وقت سابق الأربعاء، أعلن مستشار الكرملين للسياسة الخارجية يوري أوشاكوف أن لقاء بوتين مع ويتكوف كان “مفيداً وبناءً”، وقال: "أرسلنا بعض الإشارات بشأن أوكرانيا وتلقينا إشارات ذات صلة من الرئيس الأمريكي دونالد ترمب".