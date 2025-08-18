الحرب على غزة
للانتقال من السلطة إلى الدولة.. عباس يصدر مرسوماً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت
أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين، مرسوماً رئاسياً بتشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت للانتقال من السلطة إلى الدولة، وذلك في إطار التحضير للذهاب إلى الانتخابات العامة بعد وقف العدوان وانسحاب قوات الاحتلال من قطاع غزة.
الرئيس الفلسطيني محمود عباس / AA
18 أغسطس 2025

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إلى أن هذا المرسوم يأتي في إطار الاستعدادات للمؤتمر الدولي للسلام على مستوى القمة في سبتمبر/أيلول المقبل لتنفيذ حل الدولتين، مبينة أن "اللجنة تعد مرجعاً قانونياً لصياغة الدستور المؤقت، بما ينسجم مع وثيقة إعلان الاستقلال ومبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والاتفاقيات الدولية ذات الصلة".

وأكدت أن ذلك "تمهيداً لتجسيد قيام دولة فلسطين ومؤسساتها من خلال إعداد مشروع دستور يرسخ الأسس الدستورية لنظام حكم ديمقراطي، قائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات العامة وحمايتها، والتداول السلمي للسلطة".

وتابعت: "بناءً على المرسوم الرئاسي الخاص بشأن تشكيل لجنة صياغة الدستور المؤقت، أصدر الرئيس عباس قراراً بتسمية رئيس وأعضاء اللجنة ضمت عدداً من الشخصيات الوطنية والسياسية والمجتمعية، وكفاءات قانونية ودستورية، مع مراعاة تمثيل المجتمع المدني والنوع الاجتماعي، علماً بأن المرسوم الرئاسي ينص على تشكيل لجان فنية متخصصة في مجالات عملها وتنظيم آليات تشكيلها وعملها واجتماعاتها حسب النظام الداخلي".

وذكرت "وفا" أنه "من أجل ضمان تواصل أوسع من جميع قطاعات وشرائح المجتمع الفلسطيني في الداخل والخارج، سيُسعى إلى إنشاء منصة إلكترونية لاستقبال الاقتراحات والتفاعل للوصول إلى أفضل دستور مؤقت يمثل الشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الانتقالية المهمة".

ونوّهت إلى أن اللجنة تتكون برئاسة محمد الحاج قاسم، وعضوية كل من زياد أبو عمرو، وأحمد مجدلاني، وبسام الصالحي، ومحمد اشتية، ومحمود الهباش، ووائل لافي، وفريد الجلاد، ومحمد الشلالدة، وموسى حديد، وإيمان ناصر الدين، وفادي عباس، ومتري الراهب، وعمار دويك، وعاصم خليل، وسناء السرغلي، ولبنى كاتبة، ومنير سلامة سكرتيراً للجنة.

 

