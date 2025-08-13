وكان في استقبال زيلينسكي، المستشار الألماني فريدريش ميرتس، الذي نسّق عقد اللقاءات عبر الفيديو في فترة وجيزة، بهدف ضمان وحدة الموقف بين كييف وشركائها الأوروبيين، قبيل المباحثات المقررة الجمعة المقبلة بين ترمب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ولاية ألاسكا الأمريكية.

واستقبل ميرتس ضيفه الأوكراني لدى وصوله مقر المستشارية على متن مروحية، حيث عقد الجانبان مباحثات ثنائية على مأدبة غداء، قبل الانضمام إلى جلسة عبر الفيديو مع قادة فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وبولندا وفنلندا، إلى جانب رئيسي الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو).

ومن المقرر أن يعقد بعد ذلك اجتماع آخر عبر الفيديو يضم ترمب ونائبه جيه دي فانس، إضافة إلى القادة الأوروبيين وزيلينسكي.

وقبيل هذه المحادثات، أشاد ترمب بزعماء أوروبا في منشور على منصته "تروث سوشال"، واصفاً إياهم بـ"الأشخاص الرائعين"، وأضاف: "سأتحدث إلى قادة أوروبيين بعد فترة وجيزة، إنهم أشخاص رائعون ويرغبون في التوصل إلى اتفاق".