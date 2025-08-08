سياسة
2 دقيقة قراءة
الرئيس اللبناني: منطقتنا تشهد تحولات كبيرة ويجب ربطنا بدور إقليمي منتج
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الجمعة، أن المنطقة تشهد تحولات كبيرة، وبيروت بحاجة إلى دور "إقليمي منتج"، لتكون حاضرة في إعادة الإعمار والمشاريع الإقليمية.
الرئيس اللبناني: منطقتنا تشهد تحولات كبيرة ويجب ربطنا بدور إقليمي منتج
الرئيس اللبناني جوزاف عون / وكالة الأنباء اللبنانية
منذ 15 ساعات

وقال عون خلال افتتاح مؤتمر "الاقتصاد الاغترابي الرابع" في العاصمة بيروت، إنّه "تجب إعادة ربط لبنان بدور إقليمي منتج، يكون حاضراً في إعادة الإعمار والمشاريع الإقليمية، والتحولات الكبرى التي تعيد رسم خريطة الاقتصاد في المنطقة".

وأضاف أنّ "منطقتنا تشهد اليوم تحولات كبيرة وتوجد استثمارات عملاقة في مجالات جديدة، ولهذا السبب، علينا العمل على دبلوماسية اقتصادية جدية، تفتح للبنانيين أبواب العمل والاستثمار ليس في الخارج فقط، بل في لبنان أيضاً".

وشدد عون على "ضرورة خلق الفرص هنا، ونعيد الأمل لكل شاب وشابة يبحثون عن مستقبل يليق بطموحاتهم، ويجعلهم يبقون في هذا البلد"، مشيراً إلى "مشاركة نحو 450 شخصية اقتصادية في المؤتمر، أكثرهم من المغتربين الوافدين من 37 بلداً لا سيما من الخليج العربي".

وتابع: "العالم العربي لم يكن يوماً بعيداً عن لبنان لا جغرافياً ولا وجدانياً، وشكلت الدول العربية ولا تزال العمق الاستراتيجي للبنان وسنداً سياسياً واقتصادياً"، مضيفاً أنه "لا يمكن الحديث عن أي خطة تعاف دون إعادة تفعيل العلاقة مع الأشقاء العرب، كل العرب".

ولفت إلى أن لبنان "يحتاج إلى إعادة صياغة للعقد الاجتماعي بين الدولة ومواطنيها وهذا لا يجري من دون دولة قانون، وعدالة، ورؤية اقتصادية واجتماعية، واستراتيجية تنطلق من الإنسان وتنتهي به"، منوهاً إلى أنّ بلاده "أمام لحظة تأسيسية حقيقية، تتطلب مسؤولية وجرأة، وليس أمامنا من خيار سوى الانطلاق مجدداً كدولة فاعلة، ذات سيادة".

اختيارات المحرر

وأوضح أن الاقتصاد "يحتاج إلى النمو، والنمو يحتاج إلى استثمار، والاستثمار يحتاج إلى المغتربين الذين بدورهم يحتاجون إلى الاستقرار والثقة"، على حد قوله.

يشار إلى أن المغتربين يشكلون ركيزة أساسية في دعم اقتصاد لبنان، إذ تُعد تحويلاتهم المالية من أبرز مصادر العملات الأجنبية التي تساهم في تعزيز الاستقرار المالي للبلاد، وتقدر قيمة التحويلات الرّسمية وغير الرّسمية بـ10 مليارات دولار سنوياً، وفق القائمين على المؤتمر.

وفي ظل الأزمات المتلاحقة التي يمرّ بها لبنان، ازدادت أهمية هذه التحويلات في تأمين احتياجات آلاف العائلات اللبنانية، ودعم القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والخدمات.

إلى جانب الدور الاقتصادي، يلعب المغتربون دوراً محورياً في إبقاء اسم لبنان حاضراً في مختلف المحافل الدولية، من خلال نجاحاتهم في مجالات متعددة أبرزها الطب، الهندسة، الإعلام، وريادة الأعمال.

مصدر:TRT Arabi
اكتشف
"تلتزم تحقيق السلام مع لبنان".. المبعوث الأمريكي يدافع عن إسرائيل رغم اعتداءاتها المتواصلة
البرغوثي: نواجه مخططات تطهير عرقي ضد الفلسطينيين.. وأمريكا تواصل انحيازها الكامل لإسرائيل
مظاهرة داعمة لفلسطين أمام البيت الأبيض احتجاجاً على زيارة نتنياهو
جيش الاحتلال يعلن اعتقال خلية يزعم أنها تتبع فيلق القدس الإيراني جنوبي سوريا
ترمب يتوعد الدول المتحالفة مع بريكس برسوم جمركية إضافية بنسبة 10%
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في تكساس إلى 82 قتيلاً وسط استمرار البحث عن مفقودين
ترمب: أمامنا فرصة جيّدة للتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن في غزة هذا الأسبوع
قادة "بريكس" يدعون إلى إنهاء احتلال الأراضي الفلسطينية ويُدينون الهجمات على إيران
القسام تستهدف تجمعات لجيش الاحتلال بخان يونس وتقصف مستوطنتين محاذيتين لغزة
بلا نتيجة حاسمة.. انتهاء الجلسة الأولى من المحادثات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل
جيش الاحتلال يستهدف مواني ومحطة كهرباء في اليمن والحوثيون يعلنون التصدي للهجوم
الضفة.. شهيدان في نابلس وإخطارات بالهدم في الخليل و296 انتهاكاً إسرائيلياً في سلفيت
الدوحة.. جولة مفاوضات جديدة غير مباشرة بين حماس وإسرائيل لأجل وقف إطلاق النار في غزة
"بملايين الدولارات".. تقرير بريطاني: شركة أمريكية تخطط لتهجير فلسطينيي غزة عبر المساعدات الإنسانية
عائلات الأسرى الإسرائيليين تطالب باتفاق شامل تزامناً مع مفاوضات الدوحة
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us