سياسة
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إسرائيل تعلن رصد صاروخ أُطلق من اليمن وصافرات الإنذار تدوِّي في القدس
قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الجمعة، إنه رصد صاروخاً أُطلق من اليمن باتجاه الأراضي الإسرائيلية، مشيراً إلى أن أنظمة الدفاع الجوي تعمل على اعتراضه.
إسرائيل تعلن رصد صاروخ أُطلق من اليمن وصافرات الإنذار تدوِّي في القدس
إسرائيل تعلن رصد صاروخ أُطلق من اليمن وصافرات الإنذار تدوي في القدس / Archivo AFP
13 يونيو 2025

وأوضح الجيش في بيان مقتضب: "رصد سلاح الجو إطلاق صاروخ من اليمن نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث تعمل أنظمة الدفاع الجوي على اعتراضه".

في سياق متصل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية بأن صافرات الإنذار دوَّت في مناطق مختلفة من القدس، بالإضافة إلى مناطق أخرى في وسط إسرائيل والضفة الغربية.

يأتي هذا في ظل عدوان واسع النطاق تشنه إسرائيل على إيران، استهدف مواقع استراتيجية في العاصمة طهران، وتبريز، ومنشأة نطنز النووية في أصفهان، فضلًا عن مناطق في لرستان، وكرمانشاه، وشيراز، وخوزستان، وهمدان، وقم.

ومنذ فجر الجمعة، بدأت إسرائيل، بدعمٍ ضمنيٍّ من الولايات المتحدة، هجوماً على إيران بأكثر من 200 مقاتلة، سمَّته "الأسد الصاعد"، قصفت خلاله منشآت نووية وقواعد صواريخ في مناطق مختلفة واغتالت قادة عسكريين بارزين وعلماء نوويين.

مصدر:TRT Arabi
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