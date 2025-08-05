وأفادت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أمس الاثنين، بأن الحكومة تلفت انتباه المجتمعَين الإقليمي والدولي إلى "التآمر الذي تتعرض له الدولة السودانية عبر الاستهداف من مليشيا الدعم السريع الإرهابية وقوات المرتزقة التي تقاتل في صفها منذ 15 أبريل 2023".

وأكدت الوزارة أن الحكومة ظلت تشير إلى "مشاركة مئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار ومن دول خارج القارة الإفريقية في العدوان على السودان"، دون تسمية دول بعينها.

وأوضحت أن مشاركة المرتزقة في الحرب أصبح "ظاهرة تهدد السلم والأمن في الإقليم وفي القارة الإفريقية بصورة عامة، وتفرض واقعاً جديداً يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها، ويغير مسار الحرب لتصبح حرباً إرهابية عابرة للحدود تُدار بالوكالة".

وقالت الوزارة إن حكومة السودان تمتلك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومن بعض دول الجوار (لم تذكرها).

وأوضحت أنه "سبق أن قدّمت بعثة السودان الدائمة بنيويورك هذه الوثائق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما وثَّقت هذه الظاهرة منظمات إقليمية ودولية وتقارير استقصائية إعلامية".

وشددت الخارجية السودانية على أن "هذا المنحى الخطير في مسار الحرب يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين"، محذرة من "العواقب الناتجة عنه".

وأمس الاثنين، قالت جمعية "محامو الطوارئ"، التي توثق الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، إن قوات "الدعم السريع" قتلت ما لا يقل عن 14 مدنياً في أثناء محاولتهم الفرار من منطقة محاصرة في دارفور.

وأفادت الجمعية الحقوقية بأن العشرات جُرحوا، فيما اعتُقل عدد غير معروف من المدنيين، في هجوم شنته "الدعم السريع" يوم السبت على قرية قرني الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر المحاصرة في غرب دارفور.

وكان الجيش السوداني قد أعلن الأحد تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع و"مرتزقة" على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.

كما بث الجيش السوداني عبر صفحته على فيسبوك مقطع فيديو لمرتزقة أجانب (دون تحديد عددهم) يقاتلون إلى جانب "الدعم السريع" في معارك الفاشر الأخيرة.

وقال الجيش: "هؤلاء المرتزقة الأجانب يُرجَّح أنهم من كولومبيا، وقد لقوا حتفهم في معارك الفاشر".

والأحد، اتهمت القوة المشتركة لحركات دارفور المسلحة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، قوات الدعم السريع بالاستعانة بقوات مرتزقة من 5 دول في الهجوم الأخير على مدينة الفاشر.

وقالت القوة المشتركة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، في بيان، إن المعركة الأخيرة في الفاشر "كشفت عن مشاركة لافتة وغير مسبوقة لعناصر مرتزقة من جنسيات متعددة إلى جانب مليشيا الدعم السريع".