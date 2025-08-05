وأفادت وزارة الخارجية السودانية، في بيان أمس الاثنين، بأن الحكومة تلفت انتباه المجتمعَين الإقليمي والدولي إلى "التآمر الذي تتعرض له الدولة السودانية عبر الاستهداف من مليشيا الدعم السريع الإرهابية وقوات المرتزقة التي تقاتل في صفها منذ 15 أبريل 2023".
وأكدت الوزارة أن الحكومة ظلت تشير إلى "مشاركة مئات الآلاف من المرتزقة من دول الجوار ومن دول خارج القارة الإفريقية في العدوان على السودان"، دون تسمية دول بعينها.
وأوضحت أن مشاركة المرتزقة في الحرب أصبح "ظاهرة تهدد السلم والأمن في الإقليم وفي القارة الإفريقية بصورة عامة، وتفرض واقعاً جديداً يهدد سيادة الدول وينتهك حرماتها، ويغير مسار الحرب لتصبح حرباً إرهابية عابرة للحدود تُدار بالوكالة".
وقالت الوزارة إن حكومة السودان تمتلك كل الوثائق والمستندات التي تثبت تورط مرتزقة من جمهورية كولومبيا ومن بعض دول الجوار (لم تذكرها).
وأوضحت أنه "سبق أن قدّمت بعثة السودان الدائمة بنيويورك هذه الوثائق إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، كما وثَّقت هذه الظاهرة منظمات إقليمية ودولية وتقارير استقصائية إعلامية".
وشددت الخارجية السودانية على أن "هذا المنحى الخطير في مسار الحرب يشكل تهديداً للأمن والسلم الإقليميين والدوليين"، محذرة من "العواقب الناتجة عنه".
وأمس الاثنين، قالت جمعية "محامو الطوارئ"، التي توثق الانتهاكات المرتكبة خلال الحرب، إن قوات "الدعم السريع" قتلت ما لا يقل عن 14 مدنياً في أثناء محاولتهم الفرار من منطقة محاصرة في دارفور.
وأفادت الجمعية الحقوقية بأن العشرات جُرحوا، فيما اعتُقل عدد غير معروف من المدنيين، في هجوم شنته "الدعم السريع" يوم السبت على قرية قرني الواقعة شمال غرب مدينة الفاشر المحاصرة في غرب دارفور.
وكان الجيش السوداني قد أعلن الأحد تصديه لهجوم من قوات الدعم السريع و"مرتزقة" على مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد.
كما بث الجيش السوداني عبر صفحته على فيسبوك مقطع فيديو لمرتزقة أجانب (دون تحديد عددهم) يقاتلون إلى جانب "الدعم السريع" في معارك الفاشر الأخيرة.
وقال الجيش: "هؤلاء المرتزقة الأجانب يُرجَّح أنهم من كولومبيا، وقد لقوا حتفهم في معارك الفاشر".
والأحد، اتهمت القوة المشتركة لحركات دارفور المسلحة الموقعة على اتفاق سلام مع الحكومة، قوات الدعم السريع بالاستعانة بقوات مرتزقة من 5 دول في الهجوم الأخير على مدينة الفاشر.
وقالت القوة المشتركة التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني، في بيان، إن المعركة الأخيرة في الفاشر "كشفت عن مشاركة لافتة وغير مسبوقة لعناصر مرتزقة من جنسيات متعددة إلى جانب مليشيا الدعم السريع".
تفاقم المجاعة
ووسط استمرار المعارك والقتال، يواجه مئات الآلاف من سكان الفاشر والنازحين بسبب هجمات سابقة حصاراً وظروفاً إنسانية صعبة.
وقال سكان في المنطقة لـ"رويترز"، إن قوات الدعم السريع منعت وصول الإمدادات الغذائية وإن قوافل المساعدات الإنسانية التي تحاول الوصول إلى المدينة تتعرض للهجوم.
ويشهد السودان حالياً ذروة موسم الأمطار، الذي أدى إلى جانب تدهور الظروف المعيشية وضعف خدمات الصرف الصحي، إلى تفشي وباء الكوليرا.
وقال متحدث باسم منظمة أطباء بلا حدود أمس الاثنين، إنه منذ منتصف يونيو/حزيران الماضي، عالجت المنظمة 2500 حالة إصابة بالكوليرا، فيما توفي نحو 52 شخصاً بسبب المرض.
وخلص تقييم أجراه المجلس النرويجي للاجئين إلى أن 10% فقط من سكان المنطقة يتمتعون بإمكانية الحصول على مياه نظيفة بصورة منتظمة، وأن عدداً أقل منهم لديه إمكانية الوصول إلى المراحيض.
وأشار التقييم إلى إن معظم الأسر أفادت بتناول وجبة واحدة يومياً أو أقل.
ودعت الأمم المتحدة الشهر الماضي إلى وقف القتال في الفاشر لأغراض إنسانية مع بدء موسم الأمطار لكن "قوات الدعم السريع" رفضت الدعوة.
ومنذ 10 مايو/أيار 2024، تشهد الفاشر اشتباكات بين الجيش و"الدعم السريع"، رغم تحذيرات دولية من المعارك في المدينة التي تعد مركز العمليات الإنسانية لولايات دارفور الخمس.
وفي 3 ديسمبر/كانون الأول 2024، أعلنت الخارجية السودانية تلقيها اعتذاراً من كولومبيا على مشاركة بعض مواطنيها في القتال إلى جانب "الدعم السريع".
وفي 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلنت القوات المشتركة أنها استولت على قافلة إمداد عسكري لقوات الدعم السريع، تحمل أسلحة ومعدات عسكرية ومرتزقة بينهم كولومبيون.
ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان 2023، حرباً أسفرت عن مقتل أكثر من 20 ألف شخص ونزوح ولجوء نحو 15 مليوناً، حسب الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدّرت دراسة أعدتها جامعات أمريكية عدد القتلى بنحو 130 ألفاً.