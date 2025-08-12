ولفت في كلمة خلال مؤتمر صحفي مشترك، الثلاثاء، برفقة نظيره التركي، عقب لقائهما في المجمع الرئاسي في أنقرة، إلى أهمية علاقات الشراكة الاستراتيجية والصداقة بين تركيا وجورجيا، مضيفاً أنه بحث مع أردوغان قضايا التعاون الثنائي.

وأكد الأهمية البالغة لدعم تركيا لجورجيا في ما يتعلق بوحدة أراضيها وسيادتها، لافتاً إلى أنه وجَّه دعوة إلى أردوغان لزيارة بلاده. وأشار إلى استمرار مساهمة جورجيا في محادثات السلام بين أذربيجان وأرمينيا.

وشدد على أن "التعاون من أجل استقرار المنطقة أمر في غاية الأهمية". وأكد في نفس الصدد أهمية آلية التعاون الثلاثي بين أذربيجان وتركيا وجورجيا في سبيل تحقيق التعاون بين الدول، واحترام وحدة أراضي وسيادة كل منها، ما يعد مهماً أيضاً للأمن الإقليمي.

ولفت كافيلاشفيلي إلى أن الاجتماع تناول التحديات الأمنية أيضاً، مضيفاً: "في ما يتعلق بأمن البحر الأسود، فإن جهود تركيا، خصوصاً الدور الذي أبداه الرئيس أردوغان، مهمّ للغاية لإحلال السلام بين الأطراف المتحاربة".